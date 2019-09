Italia-Slovacchia oggi | Europei volley femminile 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Volley femminile - Europei 2019 : verso Italia-Slovacchia. Mazzanti : “La tensione si farà sentire - abbiamo energia” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani scenderà in campo a Bratislava per affrontare la Slovacchia negli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley femminile. Oggi le azzurre si sono allenate in vista del primo incontro della fase a eliminazione diretta, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare le avversarie guidate da coach Marco Fenoglio. Il CT Davide Mazzanti e la capitana Cristina ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Slovacchia - le avversarie delle azzurre ai raggi X. Fenoglio guida una squadra discreta : L’Italia affronterà la Slovacchia negli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre scenderanno in campo domenica 1° agosto a Bratislava per affrontare le padrone di casa in un incontro da dentro o fuori: la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e punta dritto al quarto di finale da giocare contro la vincente di Russia-Belgio ma le ragazze del CT Davide Mazzanti non devono sottovalutare la ...

Europei volley femminile - la Polonia batte l’Italia 3-2 : prima sconfitta per le azzurre. Domenica gli ottavi contro la Slovacchia : Le “ragazze terribili” della pallavolo femminile cercavano l’impresa contro le padrone di casa, ma non ce l’hanno fatta. Con una vittoria al tie-break la nazionale polacca ha infatti battuto le italiane. Le azzurre si aggiudicano comunque il primo posto nel pool B degli Europei di volley 2019 in corso a Lodz, subendo però la prima sconfitta dall’inizio del torneo. A causa del successo polacco le azzurre dovranno ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia 2-3 - prima sconfitta per le azzurre. Sfida con la Slovacchia negli ottavi di finale : Si conclude amaramente lo scontro diretto tra Italia e Polonia per la prima posizione nel gruppo B della prima fase degli Europei 2019 di Volley femminile. Al termine di una Sfida con troppi alti e bassi, le ragazze di Davide Mazzanti hanno rimediato la prima sconfitta della competizione con il risultato di 3-2 (25-14; 19-25; 13-25; 25-21; 15-12) in favore delle padrone di casa. Dopo un primo parziale da dimenticare, la formazione allenata da ...