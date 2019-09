In vacanza col marito | donna di 49 anni muore travolta da un’auto pirata Era appena

Incidente Lampedusa - travolta da un’auto pirata in vacanza col marito : Fulvia muore a 48 anni : Una donna di 48 anni, Fulvia Morando, di Pinerolo, è morta dopo essere stata travolta da un'auto pirata e finita contro un palo a Lampedusa. La vittima era arrivata sull'isola solo due ore prima della tragedia in compagnia del marito, con cui avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno di vacanza.Continua a leggere

Bianca Guaccero paparazzata in vacanza con Nicola Ventola : Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono stati pizzicati dal settimanale “Chi” in Puglia, terra natale di entrambi. La conduttrice tv e l’ex calciatore hanno fatto coppia fissa per diverso tempo prima che le loro strade si dividessero. Poi lei si è sposata con il regista Dario Acocella, da cui ha avuto Alice, mentre Ventola ha avuto Kelian dalla modella Kartika Luyet. Sui social non si sono mai persi di vista tra like e scambi di cuore, ma ...

Emma Marrone - dubbi sul nuovo amore : vacanza col fratello e nessuna smentita al gossip : Da qualche giorno, si sta facendo un gran parlare di Emma Marrone e del suo presunto nuovo fidanzato: dopo che "Chi" ha paparazzato la cantante con Nikolai Danielsen, in tanti hanno pensato che per lei fosse finalmente arrivato l'uomo giusto. In realtà, del bel modello si sono perse le tracce dopo la chiacchierata vacanza a Capri: la vincitrice di Amici si è rilassata una settimana a Formentera con il fratello ed ora è tornata a Roma con ...

Can Yaman vacanza - attore col papà : assalto fan - hotel transennato (Foto e video) : Can Yaman, successo strepitoso in Italia dopo Bitter Sweet A giudicare da ciò che Can Yaman, l’interprete di Ferit Aslan di Bitter Sweet, ha scatenato in quel di Napoli non si può certo dire che non abbia avuto successo con la soap opera turca di Canale 5 ormai giunta al termine (per chi non lo […] L'articolo Can Yaman vacanza, attore col papà: assalto fan, hotel transennato (Foto e video) proviene da Gossip e Tv.

“Speranze finite”. Colta da malore in vacanza - la piccola non ce l’ha fatta : Non ce l’ha fatta la bimba di un anno che si era sentita male in Salento: è morta ha avuto per un’emorragia cerebrale causata da un aneurisma. La famiglia è originaria di Pordenone, e si trovavano al mare in località Spiaggiabella (Lecce). La bambina ha lottato per due giorni tra la vita e la morte. Inizialmente era stata ricoverata all’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, per poi essere trasportata in elisoccorso verso un’altra struttura. Il ...

Aggredito col machete : vacanza choc a Zanzibar per un italiano : Pina Francone Lo sfortunato protagonista della violenza è un veneto, in ferie nella località africana: "Ero in un lago di sangue" Aggredito alle spalle a colpi di machete mentre era in vacanza a Zanzibar. È l'incubo vissuto da un italiano di trent'anni, in ferie nella località africana. "Mi ha Aggredito da dietro e ha tentato di strapparmi lo zaino. Io ho resistito, lui mi ha colpito con una lama. Un pugnale o un machete, non so cosa ...

“Colpito col machete durante una rapina” - vacanza choc per un giovane italiano a Zanzibar : Il racconto di Enrico, un trentenne di Spinea (Venezia): “È durato tutto poco più di dieci secondi, mi sono trovato in ospedale in un lago di sangue”. Il giovane è stato rapinato lo scorso luglio mentre si trovava in vacanza a Zanzibar: sul suo corpo sono ancora evidenti i segni dell’aggressione. Va in vacanza e viene colpito con un machete a scopo di rapina. È quanto ha denunciato un giovane italiano di Spinea, nella provincia di Venezia, ...

vacanza choc a Zanzibar - 30enne veneto aggredito e rapinato a colpi di machete : Vacanza choc per un italiano a Zanzibar dove è stato aggredito a colpi di machete e poi rapinato. Lo riporta il Gazzettino in edicola oggi. Lo sfortunato protagonista della vicenda, che poteva...

Rompe vetro col pugno - 26enne di Guidonia muore dissanguato in vacanza : Rompe vetro col pugno, 26enne di Guidonia muore dissanguato in vacanza La tragedia in Abruzzo, dove il giovane stava trascorrendo alcuni giorni a casa della nonna. La procura di Avezzano ha aperto un’inchiesta Parole chiave: abruzzo ...

Maria De Filippi - in vacanza col vento in poppa : Maria De Filippi al mareMaria De Filippi al mareMaria De Filippi al mareMaria De Filippi al mareMaria De Filippi prende il largo. Mentre il suo Temptation Island, il «programma dell’estate», si conferma un successo, la 57enne conduttrice, autrice e produttrice ricarica le batterie andando per mare. Prima in Corsica e adesso, come rivelano queste foto, davanti al mare di Ansedonia, da sempre buen retiro della famiglia Costanzo-De ...

Bimbo di sette anni cade dal balcone mentre è in vacanza : è miracolosamente fuori pericolo : Un bambino di sette anni è finito in ospedale, a Pescara, a causa delle lesioni riportate dopo una caduta da un balcone. Il Bimbo, secondo le prime informazioni, in tarda mattinata stava giocando sul balcone quando si sarebbe sporto troppo e avrebbe fatto un volo di circa due metri e mezzo. L’incidente è avvenuto a Fara San Martino (Chieti). Sul posto è intervenuto il 118, anche con l’elicottero, che ha trasportato il piccolo ...

Chiara Ferragni - foto in barca in Sicilia. I fan notano un particolare : «Anche se sei sempre in vacanza…» : Chiara Ferragni e la foto in barca in Sicilia. I fan notano un particolare: «Anche se sei sempre in vacanza…». L’influencer più famosa del mondo si trova in vacanza in Sicilia, insieme al marito Fedez e al figlioletto Leone. Stamattina Chiara ha postato su Instagram alcuni scatti della gita in barca. Ma l’attenzione dei follower è stata catturata da un dettaglio. Chiara Ferragni indossa un costume rosa a fantasia e sfoggia un ...