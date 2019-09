Il suo gatto torna a casa dopo 11 anni | «Avevamo il cuore spezzato»

Pordenone - la fidanzata lo lascia e lui si vendica torturando il suo gatto : denunciato : La fidanzata lo scarica e lui, per ‘punirla’, se la prende con il gatto. Il brutto episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Tauriano di Spilimbergo. Protagonista un operaio rumeno, classe 1973, che è stato denunciato dai Carabinieri di Meduno per maltrattamento di animali. Un 46enne di Tauriano di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, è stato denunciato per maltrattamento di animali dai carabinieri di Meduno dopo che ha lasciato per ore ...