Il sindaco leghista che spende 1703 euro per 385 crocifissi nelle scuole

Ferrara - sindaco leghista compra 385 crocifissi per le scuole : Francesca Bernasconi Il primo cittadino spiega: "Non si tratta solamente di un simbolo religioso, ma anche di identità storico-culturale" Arriveranno domani, in tempo per l'inizio della scuola. Così, 385 crocifissi andranno a riempire le pareti di nidi, asili, scuole elementari e medie del Comune di Ferrara. Il sindaco leghista della città, Alan Fabbri, ha ordinato i crocifissi con croce in legno e corpo in lega di metallo argentata, ...

Maglia sessista del vicesindaco leghista nel Veronese : è polemica : Maglia sessista del vicesindaco leghista nel Veronese: è polemica È bufera sul numero due del comune di Roveré Veronese che, in occasione della sagra del paese, è salito sul palco con una maglietta con una scritta sessista. La denuncia è arrivata da una signora che ha scritto una lettera a L’Arena . Tante le critiche sui ...

Gallarate - il sindaco leghista sbaglia il post : incolpa tunisino di aver dato fuoco a un’auto e gli augura “calcioni” - ma era la vittima : “tunisino dà fuoco ad auto per passare il tempo”. Così il sindaco leghista di Gallarate, Andrea Cassani, sul suo profilo ufficiale Facebook ha commentato la notizia di una macchina data alle fiamme nel Varesotto. Peccato che il tunisino citato dal primo cittadino fosse la vittima dell’incendio, appiccato invece da un italiano di 60 anni con problemi psichici. La gaffe non è passata inosservata scatenando la polemica da parte di ...

Foggia - scarcerato il sindaco leghista di Apricena : era accusato di abuso - peculato e concussione : Antonio Potenza era ai domiciliari, dal 17 luglio scorso. Per i giudici del Riesame di Bari non ci sono i gravi indizi di colpevolezza

Il sindaco leghista di Pisa ha revocato l’incarico al criticato assessore colpevole di stalking : Lunedì il sindaco di Pisa Michele Conti, della Lega, ha revocato gli incarichi di assessore alla Cultura ad Andrea Buscemi e di assessora alla Pubblica Istruzione a Rosanna Cardia. La revoca dell’incarico a Buscemi è stata accolta con soddisfazione dalle attiviste

L’Aquila - Roberto Vecchioni canta “Bella Ciao” in piazza e il sindaco leghista attacca : “È propaganda politica di basso livello” : “Bella Ciao” per il sindaco leghista di Ovindoli, in provincia dell’Aquila, Simone Angelosante, è “propaganda politica di basso livello”. Così, come riporta il quotidiano Il Centro, il primo cittadino ha commentato l’esibizione di Roberto Vecchioni, scagliandosi contro il cantante milanese che lo scorso weekend si è esibito per la Festa dei Santi Patroni, riempendo la piazza principale del paese e intonando, ...

Treviso - il sindaco leghista di Caerano San Marco : “Pestato dai nomadi - li denuncerò” : Il leghista Gianni Precoma è diventato sindaco di Caerano San Marco, alle porte di Montebelluna (Treviso), con una maggioranza a dir poco bulgara: il 70,24 per cento dei voti, con una coalizione di centrodestra. E in pochi mesi si è già conquistato l’epiteto di sindaco-sceriffo, per aver fatto del tema della sicurezza un cardine della sua amministrazione. Ma proprio questo attivismo gli è costato caro. Ha cercato di convincere un gruppo di ...

"Amministrazione ingessata" - D'Eramo minaccia di togliere appoggio leghista al sindaco Biondi : L'Aquila - “L’Amministrazione del Comune dell’Aquila è completamente ingessata.” - A scriverlo in una nota è il Vice Segretario della Lega Abruzzo On. Luigi D’Eramo - “Ci sono ancora troppi problemi non risolti e manca una strategia comune per affrontarli. Dalla crisi delle società partecipate agli avvertimenti ricevuti dall’Autorità anticorruzione rimasti inascoltati, passando per la cronica mancanza di organico della ...

"Crepa viscida serpe". Presidente leghista del Consiglio dell'Ato augurò la morte alla Bonino - il Pd interroga il sindaco di Verona : “Crepa viscida serpe”. Con queste parole il neo Presidente del Consiglio di Bacino dell’Ato Veronese, Bruno Fanton (Lega) che ricopre anche la carica di assessore ai Lavori Pubblici nel Comune di Cerea, si è rivolto alcune settimane fa via Facebook alla Senatrice Emma Bonino, rea di aver criticato la politica anti-immigrazione della Lega di Salvini e del Movimento 5 Cinque Stelle.Il commento d’odio, pubblicato su ...