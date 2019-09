Il primo ministro dell' Anp all' HuffPost | Italia | riconosci lo Stato di

È iniziato il più grosso processo contro l’ex primo ministro della Malesia Najib Razak : A Kuala Lumpur, in Malesia, è iniziato il più grosso processo nei confronti dell’ex primo ministro Najib Razak, uno dei tanti che riguardano lo scandalo sul controverso fondo di investimento 1Malaysia Development Bhd (1MDB), creato proprio da Najib nel 2009.

Trump : spero Conte resti primo ministro : 17.27 Il presidente Usa Trump fa il tifo per Giuseppe Conte. "Le cose sembrano andare bene per il primo ministro della Repubblica italiana, altamente rispettato", scrive su Twitter. "Ha rappresentato l'Italia in modo energico al G7. Ama il suo Paese grandemente e lavora bene con gli Usa. Un uomo molto talentuoso che spero resti primo ministro", aggiunge Trump.

Il Sudan ha un nuovo primo ministro - l’ex diplomatico dell’ONU Abdalla Hamdok : Abdalla Hamdok, ex vice segretario esecutivo della Commissione Economica dell’ONU per l’Africa, ha giurato come nuovo primo ministro del Sudan, diventando così capo di uno dei due organi che guiderà il paese in una fase di transizione che porterà tra

Negato il visto d’ingresso in America alla fidanzata del primo ministro inglese Boris Johnson : Roberta Damiata Grande imbarazzo a Downing Street per la richiesta di visto negata dagli Stati Uniti a Carrie Symonds, fidanzata del primo ministro inglese Boris Johnson Carrie Symonds, fidanzata del primo ministro britannico Boris Johnson, si è vista rifiutare il visto di entrata negli Stati Uniti, creando un enorme imbarazzo al numero 10 di Downing Street. La 31enne Carrie aveva fatto richiesta dell’ingresso, in vista del suo ...

Crisi di Governo - Salvini visto dalla stampa estera. I media tedeschi : “Il bagnino”. “Lui primo ministro? Fa venire la pelle d’oca” : Per il settimanale Der Spiegel è “Der Bademeister”, il bagnino che “ha aperto la campagna elettorale con un tour sulle spiagge“. Ancora più duro l’editoriale apparso sul sito del telegiornale del primo canale pubblico Ard: “Lui primo ministro italiano: un pensiero che fa venire la pelle d’oca” si legge nell’articolo dal titolo: “Il più pericoloso populista d’Europa”. Così i media ...

Elisabetta II ha nominato Johnson primo ministro. “Il mio lavoro è proteggervi” : Boris Johnson e' giunto alle 16 circa (pra italiana) a Buckingham Palace per ricevere dalla regina l'incarico formale di nuovo primo ministro britannico. Il neo leader Tory, subentra alla 66enne collega di partito Theresa May. E così ora, il 55enne paladino della Brexit, è ufficialmente il premier numero 14 accolto dalla 93enne Elisabetta II negli oltre 67 anni del suo lungo regno. Il primo fu Winston Churchill, in una lista che comprende da ...

Elisabetta II ha nominato Johnson primo ministro : Boris Johnson e' giunto alle 16 circa (pra italiana) a Buckingham Palace per ricevere dalla regina l'incarico formale di nuovo primo ministro britannico. Il neo leader Tory, subentra alla 66enne collega di partito Theresa May. E così ora, il 55enne paladino della Brexit, è ufficialmente il premier numero 14 accolto dalla 93enne Elisabetta II negli oltre 67 anni del suo lungo regno. Il primo fu Winston Churchill, in una lista che comprende da ...

Boris Johnson è il nuovo primo ministro del Regno Unito : Boris Johnson, il paladino della “hard brexit”, ce l’ha fatta. Questa sera, l'ex Ministro degli Esteri di Sua Maestà è stato convocato a Buckingham Palace ed ha ricevuto l’incarico di formare il nuovo governo. Nei giorni scorsi era stato scelto dal Partito Conservatore come successore di Theresa May con il voto favorevole del 66% dei voti degli iscritti. Al ballottaggio, infatti, ha ottenuto 92.153 voti, contro 46.656 del rivale Jeremy ...

Uk - Boris Johnson è primo ministro. “Brexit entro 31 ottobre - faremo nuovo accordo con Ue” : Ha accettato la designazione e ha “baciato la mano” della regina, secondo la formula di rito. Boris Johnson, fresco di nomina alla guida del partito conservatore, è il nuovo primo ministro britannico e prende il posto di Theresa May. Nel suo primo discorso da a Downing Street ha evocato “un nuovo e migliore accordo” con l’Ue sulla Brexit, insistendo sul 31 ottobre per l’uscita dall’Unione europea e dice no “ai ...

Boris Johnson è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito : Il nuovo leader del Partito Conservatore ha incontrato la Regina e ora comincerà a nominare i membri del suo governo

Boris Johnson - il nuovo primo ministro britannico : L’ex sindaco di Londra Boris Johnson è stato scelto dal suo partito per diventare il prossimo primo ministro britannico. Sostituirà Theresa May, che è stata costretta a rassegnare le dimissioni nel corso di un’amara faida nel Regno Unito – e all’interno del suo partito conservatore e di Johnson – in seguito all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. Come riporta Charlie D’Agata, ...

Boris Johnson è il nuovo leader dei Tory e il primo ministro della Gran Bretagna : Boris Johnson sarà il nuovo leader dei Tory e il prossimo primo ministro della Gran Bretagna: l’ex sindaco di Londra succederà a Theresa May. Non entrerà formalmente in carica fino a mercoledì pomeriggio. May affronterà le sue ultime domande da primo ministro alla Camera dei Comuni, prima di presentare le dimissioni alla regina. Poi toccherà a Johnson andare a Buckingham Palace per la conferma del suo incarico, prima di arrivare a Downing Street ...

Boris Johnson è il nuovo primo ministro britannico : “Entro il 31 ottobre la Brexit” : Boris Johnson e' stato eletto nuovo leader del partito conservatore e di conseguenza nuovo primo ministro al posto della dimissionaria Theresa May. In realtà, la nomina di Johnson a premier prevede ancora alcuni passaggi formali, come le dimissioni della premier uscente Theresa May e la convocazione a Buckingham Palace per l'assegnazione dell'incarico da parte della regina Elisabetta e che sembra previsto per domani. Johnson ha sconfitto il ...

Cina - morto Li Peng : primo ministro all’epoca della strage di Tienanmen : È morto l’ex premier cinese Li Peng. Il suo nome è legato soprattutto alla legge marziale annunciata nel corso delle proteste popolari in piazza Tienanmen nel 1989 che culminarono...