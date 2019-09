Il papa tarda l' Angelus | A sua immagine chiude in 50 secondi VIDEO

Fonte : blogo

(Di domenica 1 settembre 2019) Il curioso episodio capitato aFrancesco stamani, bloccato nell'ascensore del Palazzo Apostolico per 25 minuti, non ha certamente intaccato l'appuntamento domenicale del mezzogiorno con l', semmai lo ha soloto di quasi 10 minuti. Un lasso di tempo che per Lorena Bianchetti sarà stato infinito.Francesco: 'Scusate il ritardo. Sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti' -in ritardo in Piazza San Pietro perchèFrancesco è rimasto chiuso per 25 minuti nell'ascensore privato che porta al terzo piano del Palazzo Apostolico. Ill', A suain 50) pubblicato su TVBlog.it 01 settembre 2019 17:31.

