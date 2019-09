Il Papa nomina 10 nuovi cardinali | tra loro anche l’arcivescovo di Bologna | l’ex prete di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2019)Francesco hato cardinaledi, Matteo Maria Zuppi. E per la seconda volta ha bocciatodi Milano, monsignor Mario Delpini. Bergoglio ha, infatti, annunciato a sorpresa all’Angelus, iniziato in ritardo perché ilera rimasto chiuso nell’ascensore per 25 minuti, che il 5 ottobre 2019 terrà un concistoro nel quale imporrà la berretta rossa a diecielettori in un eventuale conclave, ovvero con meno di ottanta anni di età. A essi ilaggiungeràtre porporati ultraottantenni, ovvero senza diritto di voto nella Cappella Sistina. Il futuro cardinale Zuppi è l’unico italiano elettore presente nella lista del sesto concistoro di Francesco. Il suo profilo didi strada, cresciuto nella Comunità di Sant’Egidio, è certamente molto più in sintonia con quello di Bergoglio. Clamorosa la bocciatura di monsignor Delpini. ...

