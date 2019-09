Il Papa celebrerà un' altra messa speciale per i migranti

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Giuseppe Aloisi Iluna funzione religiosa per iil prossimo 29 di settembre. Tutto pronto, poi, per la visita apostolica in Africa Dopo ladello scorso 8 luglio, che era stata organizzata in virtù dell'anniversario della visita apostolica delsull'isola di Lampedusa, sarà la volta di una celebrazione, sempre eccezionale per il tema di base, officiata in funzione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che avrà luogo il prossimo 29 settembre. Al centro dell'azione pastorale del pontefice argentino risiede con stabilità e tenacia il problema umanitario, economico e sociale dell'accoglienza. Sono ormai più di sei anni che il Santo Padre ammonisce chi non ritiene necessaria l'integrazione dei bisognosi, degli ultimi e di coloro che migrano. Queste persone divengono così anche le categorie cui vengono destinate alcune funzioni. Ma ...

