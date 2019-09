Il nuovo trailer di The Outer Worlds mostra il nuovo mondo degli autori di Fallout

Ghost Recon Breakpoint cambia faccia in un nuovo e folle trailer : Ubisoft ha da poco pubblicato un nuovo e bizzarro trailer dedicato a Ghost Recon Breakpoint, il video vuole essere una sorta di guida sul campo che ha l'obiettivo di aiutare il giocatore a sopravvivere ai letali attacchi dei Lupi (i principali antagonisti del gioco), il tutto in un folle look anni 30.Se siete curiosi di scoprire tutti i trucchetti per portare a casa la pelle, allora vi consigliamo di prendere carta e penne e guardare ...

Noita è in arrivo in Accesso Anticipato - disponibile un nuovo trailer : Noita è un interessante Action roguelite nel quale ogni pixel segue le leggi della fisica.Il gioco uscirà presto in Accesso Anticipato su Steam il prossimo 24 settembre, per cui tanto vale prepararsi a quanto questo interessante action ha da offrire.Noita l'anno scorso è stato descritto come un gioco "esilarante, un orribile esperimento di morte di un mago". In Noita infatti la magia la fa da padrone e i risultati del suo utilizzo sono ...

Ghost Recon Breakpoint è una favola nel nuovo trailer di gioco : Ubisoft torna a stuzzicare i palati di quanti attendono Ghost Recon Breakpoint. E lo fa rilasciando un particolarissimo trailer, che racconta con fare fiabesco alcuni degli aspetti principali che andremo a vivere nel prossimo capitolo della serie videoludica. Nel video, che si intitola Grossi Lupi Cattivi - e visibile poco più in basso in questo stesso articolo -, andremo a pregustarci trama e gameplay del gioco grazie ad uno stile grafico che ...

If Found... è il nuovo affascinante gioco pubblicato da Annapurna Interactive che si mostra in questo primo trailer : Annapurna Interactive è un publisher, famoso per aver pubblicato titoli come What Remains of Edith Finch ed il più recente Outer Wilds. Ora il nuovo gioco ad unirsi è If Found..., un nuovo romanzo visivo creato da uno studio con sede a Dublino.Il gioco è stato disegnato a mano dall'artista Liadh Young, la colonna sonora è a cura di 2mello e la squadra conta di un piccolo gruppo di artisti irlandesi guidati da Llaura Ash McGee. Ambientato nei ...

Terminator : Dark Fate - il trailer del nuovo capitolo della saga : http://www.youtube.com/watch?v=oxy8udgWRmo Dopo anticipazioni e brevi clip è finalmente arrivato nelle scorse ore il nuovo trailer ufficiale di Terminator: Dark Fate, il capitolo della saga fantascientifica che si ricollega direttamente alla seconda pellicola della saga cancellando tutti i sequel venuti in seguito. Le immagini inedite sono state diffuse proprio il 29 agosto, che fin dal primo Terminator del 1984 era la data in cui doveva ...

Papetura e il suo magico mondo di carta realizzato a mano in un nuovo trailer : È il momento di uno di quei giochi indie che ti fa innamorare al primo sguardo grazie soprattutto a una componente artistica fuori scala che si basa su un'idea potenzialmente folle ma estremamente affascinante.Papetura è un puzzle adventure che punta con decisione sull'atmosfera e su uno stile particolarissimo garantito dal lavoro certosino di un gruppo di artisti che ha creato il titolo lavorando e manipolando a mano la carta. Le creaturine ...

Joker – Trailer Finale e nuovo Poster : Warner Bros è lieta di presentare il Trailer Finale e il Nuovo Poster dell’attesissimo Joker. Frammenti che lasciano con il fiato sospeso, non per la spettacolarità delle immagini, quanto per il fascino e la potenza interpretativa di Joaquin Phoenix. Protagonista che, ad un primo sguardo, sembra che riuscirà a creare un profondo legame con il suo pubblico, trascinandolo all’interno di una mente piena di voragini. Un Trailer che ci ...

SEGA annuncia Yakuza 7 con un primo trailer e un sistema di combattimento tutto nuovo : Dopo diversi rumor, Yakuza 7 è finalmente realtà! "Mamma" SEGA ha infatti svelato il nuovo capitolo della sua longeva saga criminale incentrata sulla mafia giapponese, dando in pasto ai tanti i fan un primo trailer che non può che fomentarli in vista dell'uscita - e visibile poco più sotto in questo stesso articolo. Il nuovo capitolo, il cui titolo completo è Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness, è stato presentato durante uno speciale ...

WRC 8 : Un nuovo trailer ci porta dietro le quinte : Dato che mancano ormai pochi giorni alla release ufficiale, Bigben e KT Racing hanno deciso di concedere un’ultima occhiata dietro le quinte di WRC 8, videogame ufficiale del FIA World Rally Championship. Attraverso due Diari di Sviluppo, l’Art Director di KT Racing, Amaury Beyris, e il Physics Designer, Jérémy Lolieux, chiariscono alcuni retroscena sul level design e la fisica del ...

Daemon X Machina si mostra in un nuovo trailer dedicato al gameplay : Mancano ancora un paio di settimane alla pubblicazione di Daemon X Machina, nuova esclusiva Nintendo Switch dedicata ai robottoni giapponesi. In passato abbiamo già avuto modo di vedere il gioco all'opera, tuttavia gli sviluppatori hanno oggi pubblicato un nuovo trailer.Il trailer in questione è chiamato Game Cycle e sostanzialmente mostra al giocatore come deve essere affrontato il gioco. In poche parole si sceglie una missione, ci si prepara ...

Star Wars : The Rise Of Skywalker - Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole? Ecco le immagini e la data di uscita nelle sale : Al D23 Expo 2019 in California, la biennale del fan club ufficiale di The Walt Disney Company, è stato lanciato il secondo video legato all’ultimo film della saga di Guerre Stellari e tutto ciò che gli appassionati vogliono sapere è se In Star Wars : The Rise Of Skywalker, Rey passerà al lato oscuro della forza oppure il nuovo trailer è ingannevole. Difatti le ultime immagini ritraggono una donna incappucciate con una fantastica doppia ...

Stormland : l'ambizioso shooter VR di Insomniac Games riceve un nuovo trailer : Nonostante sia stato acquisito di recente da Sony Interactive Entertainment, lo sviluppatore Insomniac Games ha un'esclusiva Oculus Rift in cantiere: Stormland. È da un po' che non sentiamo parlare dell'ambizioso sparatutto VR open world, ma Oculus Studios ha pubblicato un nuovissimo trailer del gioco prima della sua apparizione al PAX West.Nel complesso, il trailer offre una panoramica di Stormland e dei vari stili di gioco che è possibile ...

Star Wars : L’ascesa di Skywalker - il nuovo trailer spiegato : http://www.youtube.com/watch?v=3n1T3HxHd7Y Durante la convention D23 Expo tenutasi lo scorso weekend ad Anaheim, Disney ha presentato tutta la potenza di fuoco dei suoi progetti futuri e ovviamente non potevano mancare le novità riguardanti Star Wars. In particolare è stato diffuso in questi giorni uno special look di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, una specie di teaser che riallaccia la storia della saga con quello che sarà ...