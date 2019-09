Il governo italiano ha emesso un divieto di ingresso nelle acque italiane per la nave

Salvini : "Il 19/10 in piazza contro il governo - ci sarà l'orgoglio italiano" | L'addio al Viminale : "Ho visto tante lacrime" : Il leader della Lega non guiderà la delegazione venerdì alle consultazioni con il premier incaricato

Oettinger : "Dalla Ue sostegno per facilitare il lavoro del nuovo governo italiano" : Il commissario europeo al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger, ha salutato con favore la prospettiva che in Italia si insedi un nuovo "governo pro-Europa", definendola un "buono sviluppo". Di conseguenza, ha voluto sottolineare Oettinger parlando alla radio Swr, "è stato così messo un limite" al ministro dell'Interno uscente, Matteo Salvini, "un populista che fa politica in costume da bagno". Parlando del possibile sostegno a Roma da parte ...

Per Giorgetti il governo M5s-Pd è "contro il popolo italiano" : "Credo che fanno il loro bel governo, non in nome del popolo italiano ma contro il popolo italiano. Auguri". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, arrivando al BerghemFest non fa sconti al governo giallorosso che sta prendendo corpo. Un esecutivo che il sottosegretario dimissionario vede "come una forma di investimento per la Lega. Questo governo è la morte del M5s e del Pd in una botta sola". ...

Giorgetti : “Faranno un governo contro il popolo italiano” : Alzano Lombardo (Bergamo), 27 ago. (Adnkronos) – dall’inviato Marco Barboni“Penso che faranno il loro bel governo non in nome del popolo italiano ma contro il popolo italiano. Auguri”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine della festa della Lega ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, a chi gli chiedeva della possibilità di un governo sostenuto da M5S e ...

Crescita - i timori della Federal Reserve per il “rallentamento in Germania e in Cina” e la “dissoluzione del governo italiano” : L’economia americana si trova ad affrontare “significativi rischi” che derivano principalmente dal rallentamento della Crescita mondiale, “soprattutto in Germania e Cina“. È l’avvertimento di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Durante il suo intervento al simposio di Jackson Hole, Powell ha elencato quali siano gli “eventi geopolitici che hanno dominato le ...

La crisi del governo italiano sui giornali tedeschi : "Caos governo in Italia" titola in apertura il sito della Bild Zeitung, il quotidiano più letto in Germania. "Il governo italiano è alla fine", scrive ancora il tabloid, aggiungendo che il premier Giuseppe Conte definisce "irresponsabile" il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Ha messo avanti i suoi interessi a quelli del Paese". Anche lo Spiegel apre sulla crisi italiana: "Ho cercato di trasmetterti dignità", cita il sito del settimanale il ...

Le sorgenti estere della crisi nel governo italiano : Come il resto delle Cancellerie europee, Ursula von der Leyen assiste per ora silente agli sviluppi della crisi di Governo italiana. Impegnata a comporre la squadra per Palazzo Berlaymont, è in attesa che anche Roma le proponga un nome per il commissario che spetta all’Italia: senza fretta. Del resto, la nuova presidente della Commissione europea, votata all’Europarlamento da tutte le forze politiche italiane tranne la Lega, ...

Migranti - Open Arms salva 52 persone al largo della Libia. Il governo italiano vara divieto di ingresso nelle acque nazionali : L’Ong Open Arms ha recuperato 52 Migranti nel Mediterraneo. Ma il Governo italiano ha emanato un provvedimento di “divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane”, firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e dai colleghi Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Secondo quanto comunicato dall’Ong spagnola, Oscar Camps, l’imbarcazione “stava affondando. Entrava acqua e ne aveva imbarcata così ...

Che ci fa un italiano nel governo francese? : Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei nel governo Renzi, ha ottenuto lo stesso incarico nel governo francese: secondo Di Maio dovrebbe «perdere la cittadinanza»

Concorsi Agenzia del Demanio - governo italiano e Camera dei deputati : cv agosto-settembre : Al momento, l'Agenzia del Demanio, il Governo Italiano-Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Camera dei deputati hanno attivato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di diversi profili altamente competenti da assegnare presso i propri organismi situati sul territorio Italiano. Posizioni aperte ad agosto L'Agenzia del Demanio ha indetto quattro Concorsi pubblici, per il conferimento a tempo indeterminato di 4 impieghi, di cui ...

L'italiano Gozi (Pd) nel governo di Macron : M5s-Lega all'attacco : Già sottosegretario agli Affari europei in Italia con Renzi e Gentiloni, Gozi entra a far parte dell'esecutivo francese...

Editing del Genoma - l’Associazione Coscioni presenta una lettera di scienziati alle istituzioni europee e al governo italiano : “Non è OGM” : Il 25 luglio l’Associazione Luca Coscioni, la Federazione Italiana Scienze della Vita, la Società Italiana Genetica Agraria, Science for Democracy hanno presentato alla Camera dei Deputati una lettera aperta diretta alle istituzioni europee e al Governo Italiano a un anno dalla decisione della Corte europea di giustizia che ha considerato le più recenti tecniche di mutagenesi vegetale alla stregua degli OGM. La lettera fa seguito a un position ...

Contrordine - il governo italiano ha detto sì alla Tav : Una parte del cantiere per la realizzazione della Tav (foto: Nicolas Liponne/NurPhoto via Getty Images) Dopo un anno di scontri e rinvii, il governo italiano ha finalmente preso una decisione sulla Tav: la linea ferroviaria ad alta velocità pensata per collegare Torino e Lione si farà. Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha motivato la decisione dell’esecutivo in una diretta Facebook del 23 luglio durante la quale ha ...