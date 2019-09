Il cast di The New Pope a Venezia 76 foto | Jude Law sulla scena in slip | “Il costume

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 1 settembre 2019) Grande attesa per ildi The New76. Il creatore e sceneggiatore della serie Paolo Sorrentino ha presentato la nuova stagione nel corso della quinta giornata della kermesse. Insieme a lui anche gli attori principali, tra cuiLaw, Silvio Orlando e la new entry John Malkovich. Assente invece Sharon Stone.La grande forza di The Newè l'unione tra la composizione internazionale e quella artistica. Javier Cámara, interprete del Cardinale Bernardo Gutierrez, si è detto onorato di aver girato la serie negli studi di Cinecittà, gli stessi dove Federico Fellini lavorava ai suoi film: Far parte di questocon Paolo, ricostruire la Cappella Sistina, è stato come essere in cielo.Cosa ne sarà di Sophie? Cécile de France è stata molto vaga al riguardo: Nella prima stagione era un personaggio semplice, ma nella seconda diventa più complesso; scopriamo la sua ...

sentieriselvagg : Il cast di The New Pope racconta l’opera seriale presentata fuori concorso a #Venezia76. Un 'lavoro collettivo' che… - _diana87 : Il recap dell'incontro col cast di #TheNewPope a #Venezia76 (foto), #JudeLaw sulla scena in slip: “Il costume… - OptiMagazine : Il cast di #TheNewPope a #Venezia76 (foto), #JudeLaw sulla scena in slip: 'Il costume più corto mai indossato'… -