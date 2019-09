Icardi-Inter | striscione minaccioso contro l’attaccante argentino

Calciomercato Inter - su Icardi è rimasto solo il Paris Saint-Germain : domani si può chiudere! : Contatti continui tra l’Inter e il PSG in queste ore per Icardi, ma prima di chiudere i nerazzurri vogliono rinnovare il contratto La telenovela Icardi potrebbe concludersi nella giornata di domani, l’Inter infatti conta di chiudere con il Paris Saint-Germain, unico club rimasto sulle tracce dell’argentino. Piero Cruciatti/LaPresse Contatti continui in queste ore tra le parti secondo quanto riferisce Sky Sport, ...

Calciomercato Inter – Il Monaco molla la presa su Icardi? Nel Principato arriva Augustin : Il Monaco, squadra che si era fortemente Interessata a Mauro Icardi negli ultimi giorni, ha acquistato Agustin dal Lipsia: accantonata definitivamente la pista che porta all’argentino dell’Inter Dopo aver riportato a casa Tiemouè Bakayoko, il Monaco ha ufficializzato anche l’acquisto dell’attaccante Jean-Kevin Augustin. L’attacca, arrivato in prestito dal Lipsia, potrebbe aver chiuso definitivamente le porte ...

Inter - su Icardi ci sarebbe il Barcellona : In casa Inter non sembra conoscere la parola fine il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino continua ad essere al centro dei rumors di mercato ed extra campo. Fuori dal progetto tecnico, è stato escluso dai convocati anche per il match che questa sera i nerazzurri disputeranno alla Sardegna Arena, contro il Cagliari, dopo aver saltato la gara di esordio contro il Lecce. La volontà dell'attaccante sarebbe quella di restare, tant'è che ha ...

Gazzetta : l’Inter tira dritto e ignora Icardi e la sua causa : La guerra prosegue in casa Inter, tra Icardi e la società orami i rapporti sono arrivati ai legali. Dopo che Zhang aveva incontrato l’attaccante argentino per chiarire la sua posizione e la netta esclusione del calciatore dal progetto dell’Inter di questa stagione, giovedì Mauro ha fatto recapitare al club un’atto di citazione. È guerra fra le parti e non certo più guerra fredda. Dopo le 41 prove che Icardi ha sottoposto alla ...

Notizie del giorno – Giallo Stramaccioni - tra Icardi e l’Inter è un putiferio - shock Laporte : Giallo Stramaccioni – Il tecnico italiano sarebbe stato fermato all’aeroporto iraniano per mancanza del visto necessario ad uscire dal paese. Un’altra disavventura dopo quella di qualche giorno fa in cui, al termine della partita, non era presente l’interprete in sala stampa. Poche ore dopo la notizia, tuttavia, è arrivata la smentita dell’Esteghal: non solo non si sarebbe recato in aeroporto dopo la partita ...

Caso Icardi - l'argentino va allo scontro totale : azione legale contro l'Inter : A poche ore dalla chiusura del mercato, prevista per le ore 22 di lunedì 2 settembre, il Caso Icardi esplode e si infittisce ancor di più, sforando nel legale: sì, perché l'ex attaccante dell'Inter ha deciso di avviare un'azione contro il club milanese chiedendo il reintegro nella rosa e il risarcimento del danno subito. Icardi-Inter, la fine di un amore In queste settimane non si è fatto altro che parlare del destino dell'argentino Icardi: dopo ...

Inter – ‘Caso Icardi’ - parla il legale di Maurito : “vi pare possibile che in due mesi di preparazione non abbia mai fatto un’amichevole?” : L’avvocato di Mauro Icardi fa chiarezza dopo la mossa del calciatore argentino di fare causa all’Inter La notizia era nell’aria da tempo, ma in pochi credevano che Mauro Icardi sarebbe stato davvero capace di agire per vie legali contro la ‘sua’ Inter. Il calciatore argentino non ha accettato la decisione del club, e dell’allenatore, di escluderlo dal progetto e quindi ha deciso di fare causa ...

Damascelli : la storia di Icardi (amara e volgare) è una bomba che scoppia in faccia all’Inter : Un Black Friday, quello appena passato. Così scrive Tony Damascelli. Su Il Giornale racconta i due episodi che lo hanno macchiato. Da un lato l’infortunio di Chiellini. Dall’altro la causa intentata da Icardi all’Inter. La rottuta dei legamenti del difensore bianconero sono “un colpo bastardo al capitano”. Rugani non potrà partire più. De Ligt dovrà imparare presto i meccanismi di Sarri e quelli italiani in ...

Caos Inter-Icardi - l’avvocato dell’argentino : “ecco cosa chiede il mio assistito” : ”Non e’ una questione economica. Quello che interessa a Icardi e’ essere parte integrante del progetto Inter. Vi pare possibile che in due mesi di preparazione non abbia partecipato a un’amichevole?”. Sono le dichiarazioni dell’avvocato di Mauro Icardi Giuseppe Di Carlo, a Sportmediaset, sulle richieste del suo assistito. ‘‘La richiesta di risarcimento – aggiunge – e’ una ...

Inter - Conte scatenato in conferenza : Icardi - il mercato - Sanchez e la sfida al Cagliari : “E’ un attaccante molto bravo nella finalizzazione e anche negli assist. E’ un giocatore importante che nelle ultime due stagioni sicuramente non ha fatto benissimo con lo United: arriva qui con grande entusiasmo e grande voglia di fare, quindi e’ il benvenuto”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte che commenta cosi’ l’acquisto di Alexis Sanchez alla vigilia ...

Mauro Icardi ha chiesto il reintegro in squadra all’Inter e un risarcimento di 1 - 5 milioni di euro : Il calciatore argentino Mauro Icardi ha presentato istanza di reintegro in prima squadra alla dirigenza dell’Inter e un risarcimento di 1 milione e mezzo di euro, pari al 20 per cento del suo compenso annuale. Nel documento presentato dall’avvocato del

Inter – “Caso Icardi” - che stoccata di Conte : il tecnico nerazzurro vuole restarne fuori : Antonio Conte, la stoccata a gli aspetti importanti su cui concentrarci: le parole del tecnico dell’Inter dopo la mossa shock di Icardi Nella serata di ieri una notizia shock ha lasciato sconcertato tutto il mondo nerazzurro: Icardi ha deciso di fare causa all’Inter, chiedendo un risarcimento di 1,5 milioni di euro ed il reintegro. Una mossa incredibile e sorprendente. “E’ stato fatto tutto nella maniera più ...

Juve - 40 milioni più Mandzukic e Matuidi per Icardi ma Inter vuole Dybala (RUMORS) : Due giorni alla fine del mercato e l'argomento principale resta il futuro professionale di Dybala ed Icardi: nel match contro il Napoli il 10 bianconero dovrebbe essere confermato in panchina a favore di Higuain, che sarà il riferimento offensivo della Juventus insieme a Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Potrebbe, quindi, delinearsi una cessione di Dybala prima del 2 settembre, anche se difficilmente andrà all'Inter, per il veto di Agnelli che ...

Icardi - l’atto contro l’Inter : accuse pesantissime al club nerazzurro [DETTAGLI] : Sono giorni sempre più di tensione quelli tra Mauro Icardi e l’Inter, le richieste delle ultime ore dell’argentino sono state chiare, il reintegro in rosa ed un risarcimento da 1,5 milioni di euro. Il calciatore ha presentato un atto contro la società, le accuse sono pesantissime, Si parla di “atteggiamento discriminatorio” per vari motivi. “Ad inizio dell’attuale stagione e dopo che nel corso della stagione 2018/2019 al ...