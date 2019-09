Ho sbagliato scarpe Se andasse male | scusate Il video di Gabriele | prima

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 1 settembre 2019) “Nel casotutto, e qua faccio le corna, chiedo scusa a tutte le persone alle quali ho fatto del, chiedo scusa a chi ho tradito”. Sorrideva inmentre pronunciava queste parole, non credeva certo che le cose sarebbero andateveramente. Il 27enne mantovano è morto poco dopo aver pubblicato alcune story su Instagram, in seguito a una fatale caduta avvenuta durante un’escursione. Il suo corpo è stato trovato senza vita alle 3 del mattino in località Rio Mondrago, dove il ragazzo era scivolato fuori dal sentiero e caduto per una decina di metri, riportando traumi letali., che stava passando una settimana di vacanza sul Lago di Garda, era partito in mattinata per un’escursione da solo e aveva inviato alcune foto alla sorella con immagini dai sentieri percorsi. “Non ricordo dove ho ...

Corriere : «Ho sbagliato scarpe», il video di Gabriele, poi la caduta fatale - peterkama : “Non ricordo dove ho parcheggiato la macchina, magari riesco a trovare la via del ritorno”, dice nei... - Italia_Notizie : «Mi sono perso, ho sbagliato scarpe»: il video di Gabriele Puccia prima della caduta -