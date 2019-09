Governo | Zingaretti | “Vale la pena provarci per riaccendere l’economia italiana

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2019) “Vale laper il bene dell’Italia”: quindi “per, unire il Nord e il Sud del Paese, riprendere una stagione di investimenti, far crescere il lavoro“. In un video su Facebook il segretario Pd, Nicola, elenca i vantaggi e i propositi delM5s-Pd in via di formazione. “Lo so che è difficile ma stiamo facendo di tutto per dare al Paese un nuovo“, diceriferendosi alla trattativa in corso con i Cinquestelle. L'articolo: “Vale laper, riprendere stagione di investimenti e far crescere il lavoro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LegaSalvini : GOVERNO. L'APPELLO DI GRILLO SULL'INTESA TRA M5S E PD: 'UN'OCCASIONE UNICA' - RaiNews : Secondo #Conte le due forze politiche 'sono entrambe predisposte per un progetto comune dedicato al Paese. Sono con… - Daniele_Manca : Anche Grillo avverte il leader M5S: basta con posti e punti - Oggi potrebbe svolgersi l’incontro tra Di Maio e Zing… -