Governo | Richetti | ‘no temi ma su posti da vicepremier uniche proposte’

Nuovo Governo - dissensi nel PD : Calenda si dimette con polemica - Richetti vota 'no' : La nuova alleanza di Governo tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, che in serata dovrebbe ricevere l'imprimatur dal presidente della Repubblica al termine del secondo giro di consultazioni miete, come prevedibile, alcune "vittime" tra gli esponenti dei due schieramenti. Se tra le fila dei pentastellati le voci più critiche sono rappresentate in parte da Alessandro Di Battista e soprattutto dal senatore Gianluigi Paragone, che ha già ...