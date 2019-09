Governo | Miccoli | ‘antifascismo torni al centro agenda esecutivo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) Roma, 1 set. (AdnKronos) – “La mobilitazione antifascista serve all’Italia, perché deve tornare aldi qualunque iniziativa, a maggior ragione della Festa dell’Unità. E deve soprattutto tornare aldell’di”. Lo dice Marco, della Segreteria nazionale del Partito democratico, nel suo intervento oggi all’incontro ‘Principi e valori della Costituzione: democrazia, diritti, libertà, antifascismo’, promosso dal Pd alla Festa nazionale dell’Unità di Ravenna, con le associazioni antifasciste e culturali, i sindacati, le fondazioni e gli amministratori locali che in questi anni hanno combattuto più di altri il ritorno dei nuovi fascismi.‘Bisogna far percepire che ogni sottovalutazione è pericolosa, che quello che sta accadendo nel mondo, in Europa, non è un episodio isolato: ...

miccoli_giulio0 : RT @patriziaprestip: Meloni : siamo pronti a evocare la piazza, se si fa un governo giallorosso. Che facciamo Giorgia? Già che ci sei, as… - miccoli_dany : RT @riotta: Si fa largo il sospetto che a consigliare #Salvini sulla strategia negoziale da seguire nella crisi di governo sia stata #Wanda… - miccoli_giulio0 : RT @Tristan__esdpv: È caduto il governo, il paese è allo sbando, l’Amazzonia brucia, mezza Italia flagellata dal maltempo, 3 anni fa il sis… -