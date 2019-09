GOVERNO M5S-PD I no pronti ad affossare il Conte bis

GOVERNO - INCONTRO CONTE-PD-M5S/ Dem - 'serve chiarimento'. Ostacolo Di Maio? : GOVERNO Conte, il premier incaricato stamattina a sorpresa al Quirinale. INCONTRO Pd-M5s dura oltre tre ore: Marcucci, 'serve chiarimento'.

GOVERNO - vertice Conte-Pd-M5S : "Fatti passi in avanti" : È terminato il nuovo vertice tra la delegazione del Pd, quella del Movimento 5 Stelle e lo stesso Giuseppe Conte. L'incontro era stato programmato per questa mattina alle ore 9:30, ma poco prima dell'inizio era stato rinviato alle 12. Nell'attesa di incontrare le delegazioni dei due partiti Giuseppe Conte si è recato al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato.Il rinvio del vertice e il successivo colloquio tra Conte e Mattarella ha ...

GOVERNO - la diretta – Grillo ai suoi : “Basta parlare di posti - di 10 o 20 punti”. E ai dem : “Occasione unica”. Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd a Palazzo Chigi : “Passi avanti sul programma” : Una giornata partita con un faccia a faccia inatteso e terminata, dopo la nuova partita a scacchi tra le delegazioni di Pd e M5s tra “passi avanti” e puntualizzazioni in attesa della sintesi del premier incaricato, con la spinta importante, forse decisiva, di Beppe Grillo. Per la terza volta il fondatore del Movimento interviene nella trattativa per la formazione di un Governo che chiuderebbe la crisi. E questa volta è più esplicito ...

GOVERNO : il Pd strappa il sì a una nuova legge sull’immigrazione - M5S al taglio dei parlamentari : Il capogruppo Dem al Senato Marcucci: abbiamo fatto passi avanti, ora Conte porti al Colle una squadra di qualità

GOVERNO - Grillo al Pd : “Occasione unica”. E ai suoi : “Basta parlare di posti e punti - sono esausto”. Il discorso integrale ai dem e al M5s : “E’ il vostro momento, un’occasione così non si ripresenta più. Veramente non ci accorgiamo del momento storico, del momento straordinario che è questo? C’è da riprogettare il mondo”. Così, mentre a Roma è in corso la trattativa per la formazione del nuovo esecutivo, Beppe Grillo si rivolge al Pd ma anche ai suoi e gli chiede di trovare un’intese. Lo fa a modo suo, con un video che appare quasi come uno sfogo dopo ...

Crisi di GOVERNO - M5s-Pd : «Passi avanti su inceneritori e autostrade». Grillo : «È un’occasione unica» : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Versiliana 2019 - botta e risposta tra Calenda e Bersani sul GOVERNO Pd-M5s. “Accordo favorirà la Lega” - “No - è il contrario. Proviamoci” : botta e risposta sul palco della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana, dove si sono confrontati Carlo Calenda e Pierluigi Bersani. Intervistati dal direttore del Fatto.it Peter Gomez, i due, entrambi ex Pd (Calenda ha annunciato l’addio al partito pochi giorni fa), hanno espresso idee opposte sull’accordo tra Pd e M5s. Se l’ex ministro per lo Sviluppo economico sostiene l’utilità di un ritorno alle urne ...

GOVERNO - Grasso : “Pd e M5s parlano solo tra di loro. Vogliono fare da soli - i dubbi aumentano”. Palazzo Chigi : “Presto nuovi incontri” : Venerdì le indiscrezioni sull’insofferenza per un coinvolgimento che non arriva. Sabato la decisione di venire allo scoperto, parlando chiaramente di “seccatura” e di dubbi che aumentano. Liberi e Uguali fa un passo avanti e dice pronto a sfilarsi da un eventuale futuro Governo, mettendone in bilico la stabilità in Senato. “Da giorni le interlocuzioni sul programma del Governo di svolta sono esclusivamente tra Pd e M5S. A ...

Crisi di GOVERNO - vertice Conte M5s-Pd. I dem : «Ok taglio parlamentari - passi avanti su autostrade» : L’incontro a Palazzo Chigi tra Conte e le delegazioni dei Dem e del Movimento è durato più di due ore. Il capogruppo M5S al Senato Patuanelli: «La ricognizione è andata bene»

Versiliana 2019 - Massimo Fini : “GOVERNO? Accordo M5s-Pd si farà. Non saranno così coglioni da fare l’errore di Salvini” : “L’Accordo ci sarà e sarà un governo di legislatura. Non posso pensare che Pd o 5 stelle siano così coglioni fa fare l’errore che ha fatto Matteo Salvini“. Massimo Fini, durante la festa oer i 10 anni de Il Fatto Quotidiano, commentando gli ultimi avvenimenti politici. “Pd e 5 Stelle sarà una maggioranza molto più coesa della precedente, perché il programma dei pentastellati hanno un programma sostanzialmente ...

GOVERNO - la diretta – Conte vede Mattarella. Poi tre ore di vertice con M5s-Pd. I Cinque Stelle : “Da trivelle a inceneritori - direzione giusta”. Marcucci : “Ora il premier può fare squadra di qualità” : Un’ora di colloquio al Colle, poi per tre ore l’incontro con le delegazioni di Pd e 5 Stelle per un vertice sul programma al termine del quale entrambi i partiti hanno lasciato intendere che sono stati fatti “passi avanti” nella “giusta direzione”. La giornata di sabato era iniziata con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte a colloquio con Sergio Mattarella. Un faccia a faccia che inizialmente ...

GOVERNO - vertici M5S riuniti a Roma. Pd : ok incontro con Conte - da lui critiche a Di Maio : È in corso un vertice del M5S con Luigi Di Maio. Il summit si sta svolgendo in una casa privata nel centro di Roma. Partecipano all'incontro anche i capigruppo Francesco D'Uva e...