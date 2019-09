Governo di novità | spazio e potere alle donne

Conte-bis - il premier garante di un Governo 'nel segno della novità' : Giovedì 29 agosto, Giuseppe Conte ha finalmente ricevuto l'incarico di formare un nuovo Governo dal Presidente Mattarella, incarico accettato con riserva. Ieri infatti il presidente del Consiglio incaricato ha avviato le consultazioni con i gruppi parlamentari, al cui esito - che a meno di cataclismi porterà ad una coalizione giallorossa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico - è subordinata l'elaborazione di un programma politico. Gli ...

Giuseppe Conte : Governo di novità o vecchio trasformismo? : Come e quando nasce il "trasformismo" in politica? E che cosa rappresenta nella pratica parlamentare questa parola? Breve riflessione su un virus italiano, da Agostino Depretis in poi. Ma che, secondo gli esperti, non può applicarsi alla nascita del governo Conte sostenuto dalla maggioranza giallorossa.Continua a leggere

Promette un governo "nel segno della novità", non "contro" ma "per". E non potrebbe essere altrimenti, visto che il Giuseppe Conte che oggi ha accettato con riserva l'incarico di premier da Sergio Mattarella è lo stesso che fino all'8 agosto era considerato il garante dell'esecutivo gialloverde. Fuori la Lega, dentro il Pd: tecnicamente è esattamente quello che accade, ma politicamente è importante raccontare un altro film.

Governo - la diretta – Conte riceve l’incarico : “Esecutivo nel segno della novità. Non sarà ‘contro’ - ma per i cittadini”. Salvini non va alle consultazioni. Delrio : “Ok con M5s - revisione di tutte le concessioni” : “Realizzerò un Governo nel segno della novità” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppe Conte al Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, ...

Giuseppe Conte, una volta ricevuto l'incarico – accettato con riserva – dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha spiegato il senso dell'esecutivo che intende costruire. Quasi certamente il Conte-bis nascerà intorno al sostegno parlamentare di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e ...

Salito di prima mattina al Quirinale per accettare l'incarico che gli ha conferito il Capo dello Stato Sergio Mattarella, Giuseppe Conte ha lanciato subito una lista di parole d'ordine che segnano una discontinuità rispetto al suo precedente governo. Anzi, alla sua prima esperienza a Palazzo Chigi il premier incaricato sostanzialmente non ha fatto accenno se non per le sue riflessioni personali. "La prospettiva di avviare una nuova esperienza ...

"Ho accettato l'incarico con riserva, oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti

