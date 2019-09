Governo | Conte | ‘Salvini? Sono proteso al futuro’

Governo - Conte accelera : «M5S-Pd - c'è consonanza. Sciolgo riserva al massimo mercoledì. Condivido Grillo» : Governo, è ottimista sulla trattativa M5S-Pd il premier incaricato Giuseppe Conte che è intervenuto poco dopo le 12 alla festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana. La deadline...

Governo : Conte - ‘tema ministri non è massima premura - chiederò indicazioni aperte’ : Matina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento è il programma. Definendo poi il programma e quindi le linee strategiche, inviterò le forze politiche che sostengono questo progetto a sedersi intorno ad un tavolo, non lo abbiamo ancora fatto, a darmi dei loro suggerimenti. Non chiederò indicazioni secche, chiederò delle indicazioni anche aperte, in modo da ...

Governo : Conte - ‘martedì massimo mercoledì sciolgo riserva’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Non sarà lunedì, forse sarà tra martedì, massimo mercoledì: secondo il cronoprogramma dobbiamo poter chiudere, quindi sciogliere la riserva, ovviamente confido positivamente”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Versiliana alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’, a proposito dei tempi relativi alla conclusione ...

Governo : Conte - ‘buon clima lavoro - M5S-Pd predisposti per progetto comune’ : Matina di Pietrasanta (Lu) (AdnKronos) – M5S e Pd “sono due forze che hanno vissuto un po’ da antagoniste sul piano politico. Però vedo un buon clima di lavoro, sono entrambe predisposte per un progetto comune finalizzato al bene del Paese”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo Governo: Conte, ‘buon ...

Governo - l’intervento di Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano. Segui la diretta : Nelle mezzo delle trattative per la formazione del nuovo Governo con Pd e M5s, Giuseppe Conte interviene alla Festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta. alla vigilia della stretta finale per l’accordo e all’indomani dell’intervento di Beppe Grillo, che sabato sera ha spinto il Movimento e i dem a parlarsi con “euforia” ricevendo una risposta positiva da Nicola Zingaretti, il premier incaricato ...

Governo : Conte - ‘lavoro a programma - cose vanno bene’ : Marina di Pietrasanta (Lu) (AdnKronos) – Le cose “stanno andando bene, sto soprattutto lavorando al programma”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento alla festa de ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo Governo: Conte, ‘lavoro a programma, cose vanno bene’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Versiliana 2019 - che Governo sarà? Segui l’incontro con Morra e Bonafè. Alle 12.30 l’intervento del premier incaricato Conte : Ultima giornata della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. L’attualità politica è al centro del dibattito intitolato “Che governo sara?“, con l’esponente Pd Simona Bonafè, il presidente della Commissione antimafia e senatore M5s Nicola Morra e il direttore del Fatto.it Peter Gomez. Segui la diretta L'articolo Versiliana 2019, che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e ...

Governo - Giuseppe Conte chiede aiuto a Mattarella. L'assist di Beppe Grillo : «Basta liti» : Prima il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi il vertice di tre ore con le delegazioni M5S e Pd: con due mosse il premier incaricato Giuseppe Conte comincia a...

Governo - nel Pd crescono i dubbi sul M5S. Zingaretti : «Chi comanda - Conte o Di Maio?» : «Ma alla fine chi comanda? Conte o Di Maio?». Nicola Zingaretti rilancia la domanda parlando al telefono con i suoi in serata. Pensare che al pomeriggio i Dem erano usciti...

Governo - Renzi : “Aiuti chi produce o non avrà i nostri voti. I ministri? Conte faccia scelte di qualità. Così potrà durare fino al 2023” : Matteo Renzi strizza l’occhio agli industriali e avverte il nascente Governo Pd-M5s: “Aiuti chi produce o non avrà i nostri voti”. Anche se, spiega in un’intervista a Il Sole 24 Ore, qualora il premier incaricato scegliesse una lista di ministri di qualità, allora l’esecutivo potrà durare fino al termine della legislatura. Una ricetta, quella dei “ministri di livello”, che prima dell’ex premier ...

Governo - Grillo al Pd : “Occasione unica”. Zingaretti : “Mai dire mai. Cambiamo tutto e rispettiamoci”. Oggi Conte alla festa del Fatto : “Caro Beppe”. È un tono confidenziale e quasi affettuoso quello usato da Nicola Zingaretti nel suo “tweet di pace” indirizzato al leader del Movimento 5 stelle. Una replica che suona come una risposta affermativa a una sorta di chiamata alle armi. La trattativa tra Pd e M5s continua tra mille difficoltà Per sciogliere i nodi politici servirà un nuovo incontro tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, mentre Giuseppe Conte ...

Governo : Renzi - ‘Conte approfitti di destino benevolo’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “I primi 14 mesi di Conte a Palazzo Chigi non sono stati brillanti. E del resto lui lo sa se è vero che è il primo a parlare di un Governo di novità. Il destino è benevolo con l’avvocato pugliese: oggi gli viene offerta una seconda chance. Spero che vada meglio della prima”. Lo afferma Matteo Renzi, in un’intervista a ‘Il Sole 24 ore’. L'articolo Governo: Renzi, ...

Il Governo M5s-Pd si farà - Conte ha fretta : ecco i tempi per la soluzione della crisi : Il premier incaricato Giuseppe Conte sta preparando la lista dei ministri che comporranno il nuovo governo. Da Mattarella...