Governo | Conte | ‘condivido Grillo | ci invita a guardare avanti’

Governo : Conte - ‘vicinanza ma inappropriato definirmi premier M5S’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Non sono iscritto al Movimento 5 stelle, non partecipo alle riunioni del Gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i Gruppi parlamentari, mi farebbe piacere incontrali per la prima volta per anticipare le linee programmatiche. Quindi definirmi dei Cinquestelle mi sembra una formula inappropriata. Rimane però il dato che c’è molta vicinanza, li conosco da tempo, ...

**Governo : Conte - ‘anche Di Maio entusiasta progetto’** : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Stiamo lavorando ad un progetto, io lo faccio con entusiasmo e sono convinto che anche Luigi Di Maio ci stia lavorando con entusiasmo così come tutti gli altri protagonisti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo **Governo: Conte, ‘anche Di Maio entusiasta ...

Governo : Conte - ‘confido che altri partiti condividano programma’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Mi conforta molto il fatto che le due forze politiche che hanno dichiarato disponibilità a sostenere questo progetto abbiano molta consonanza nei punti programmatici. Confido che anche altre forze che hanno dichiarato disponibilità potranno riconoscersi in questi punti programmatici”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla ...

Governo : Conte - ‘no premier tutte stagioni - ho rifiutato nuovo sostegno Lega’ : Marina di Pietrasanta (Lu) 1 set. (AdnKronos) – “Ho dimostrato con i fatti che non sono un premier per tutte le stagioni. Quando ero al Senato è stata ritirata la mozione di sfiducia, quindi concretamente mi è stato ufficialmente proposto di aprire una rinnovata stagione e l’ho rifiutata”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ‘Il Fatto ...

Governo : Conte - ‘adeguare Patto stabilità a nuova situazione economica’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – Cercherò di sfruttare al massimo questo clima di grande apertura” in Europa nei confronti dell’Italia “per ottenere dei risultati concreti: mi piacerebbe molto che l’Italia possa dare un contributo critico per adeguare il Patto di stabilità al nuovo ciclo economico, alla nuova prospettiva economica”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, ...

Governo : Conte - ‘Salvini? Sono proteso al futuro’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Sono proteso al futuro”. Così il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ospite della Festa de ‘Il Fatto quotidiano’, ha risposto a chi gli chiedeva quale fosse stato il momento in cui si è determinata la rottura con Matteo Salvini. “Invito a considerare la mia conferenza del 3 giugno -ha poi aggiunto – lì c’era tutto. E’ ...

Governo - Conte accelera : «M5S-Pd - c'è consonanza. Sciolgo riserva al massimo mercoledì. Condivido Grillo» : Governo, è ottimista sulla trattativa M5S-Pd il premier incaricato Giuseppe Conte che è intervenuto poco dopo le 12 alla festa del Fatto Quotidiano, alla Versiliana. La deadline...

Governo : Conte - ‘tema ministri non è massima premura - chiederò indicazioni aperte’ : Matina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento è il programma. Definendo poi il programma e quindi le linee strategiche, inviterò le forze politiche che sostengono questo progetto a sedersi intorno ad un tavolo, non lo abbiamo ancora fatto, a darmi dei loro suggerimenti. Non chiederò indicazioni secche, chiederò delle indicazioni anche aperte, in modo da ...

Governo : Conte - ‘martedì massimo mercoledì sciolgo riserva’ : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Non sarà lunedì, forse sarà tra martedì, massimo mercoledì: secondo il cronoprogramma dobbiamo poter chiudere, quindi sciogliere la riserva, ovviamente confido positivamente”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Versiliana alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’, a proposito dei tempi relativi alla conclusione ...

Governo : Conte - ‘buon clima lavoro - M5S-Pd predisposti per progetto comune’ : Matina di Pietrasanta (Lu) (AdnKronos) – M5S e Pd “sono due forze che hanno vissuto un po’ da antagoniste sul piano politico. Però vedo un buon clima di lavoro, sono entrambe predisposte per un progetto comune finalizzato al bene del Paese”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo Governo: Conte, ‘buon ...

Governo - l’intervento di Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano. Segui la diretta : Nelle mezzo delle trattative per la formazione del nuovo Governo con Pd e M5s, Giuseppe Conte interviene alla Festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta. alla vigilia della stretta finale per l’accordo e all’indomani dell’intervento di Beppe Grillo, che sabato sera ha spinto il Movimento e i dem a parlarsi con “euforia” ricevendo una risposta positiva da Nicola Zingaretti, il premier incaricato ...

Governo : Conte - ‘lavoro a programma - cose vanno bene’ : Marina di Pietrasanta (Lu) (AdnKronos) – Le cose “stanno andando bene, sto soprattutto lavorando al programma”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento alla festa de ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo Governo: Conte, ‘lavoro a programma, cose vanno bene’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - l’intervento di Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano. Segui la diretta : Nelle mezzo delle trattative per la formazione del nuovo Governo con Pd e M5s, Giuseppe Conte interviene alla Festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta. alla vigilia della stretta finale per l’accordo e all’indomani dell’intervento di Beppe Grillo, che sabato sera ha spinto il Movimento e i dem a parlarsi con “euforia” ricevendo una risposta positiva da Nicola Zingaretti, il premier incaricato ...

Versiliana 2019 - che Governo sarà? Segui l’incontro con Morra e Bonafè. Alle 12.30 l’intervento del premier incaricato Conte : Ultima giornata della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. L’attualità politica è al centro del dibattito intitolato “Che governo sara?“, con l’esponente Pd Simona Bonafè, il presidente della Commissione antimafia e senatore M5s Nicola Morra e il direttore del Fatto.it Peter Gomez. Segui la diretta L'articolo Versiliana 2019, che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e ...