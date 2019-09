Governo Conte bis | Calderoli avverte | ' Lo sotterrerò con milioni di emendamenti'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) Ilsostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico nei fatti non è ancora nato, ma c'è chi come il leghista Robertoanticipa il fatto che per l'esecutivo giallorosso la vita non sarà facile sulla base di ciò che potrebbe accadere in Parlamento. Lo ha riferito in un'intervista a Libero, mettendo in evidenza come la Lega sia, tra l'altro, l'unica forza politica in grado di garantire un'efficace opposizione a quelle che saranno le eventuali direzioni intraprese dalla nascente maggioranza. Perilnon durerà Al momento non è ancora noto se Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle riusciranno a superare il momento di stasi che si è avuto negli ultimi giorni. Le prese di posizioni di Di Maio sono suonate come ultimatum per i dem che, attraverso diverse voci influenti, hanno annunciato di non essere disposti a cedere ad eventuali diktat ...

borghi_claudio : Ma come si fa a non sentire l'aria nel paese? Se Conte se ne va partono i caroselli nelle strade... io mi devo tene… - CarloCalenda : Grazie Yoda. Una sola precisazione. Le politiche sono del Governo Conte sostenuto dai 5S. Evitiamo amnesie di massa - Mov5Stelle : 'Abbiamo riassunto i nostri principali obiettivi in un documento che abbiamo consegnato al Presidente del Consiglio… -