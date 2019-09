Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2019) È pronto a sabotare il nascenteM5s-Lega. In che modo? “ildi“. Parola di Roberto, ex ministro per le Riforme ex vicepresidente del Senato è pronto a dare battaglia algiallo rosso e, da esperto di regolamenti parlamentari, si dice pronto a disseminare di “trappole” il percorso dell’esecutivo. “La Lega è l’unica forza politica in grado di fare davvero opposizione. A Palazzo Madama la maggioranza è risicata e noimolte commissioni. Se anche l’esecutivo dovesse nascere, sarà facile metterlo in difficoltà. Non durerà”, dice il senatore della Lega in un’intervista a Libero. Ma le commissioni possono bloccare il Parlamento? “Bloccare è una parola grossa. Metterne in seria difficoltà il lavoro, invece, sì. Il presidente è quello che convoca le sedute della ...

TutteLeNotizie : Governo, Calderoli: “Lo sotterrerò sotto milionate di emendamenti. Controlliamo le… - JTurandot : RT @RepubblicaTv: Governo, il comizio di insulti di Calderoli (Lega): 'È un aborto, non di minoranza ma di minorati' - repubblica : RT @RepubblicaTv: Governo, il comizio di insulti di Calderoli (Lega): 'È un aborto, non di minoranza ma di minorati' -