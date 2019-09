Governo | Beppe Grillo furioso | «Basta scalette e poltrone | sono esausto»

Governo - Giuseppe Conte chiede aiuto a Mattarella. L'assist di Beppe Grillo : «Basta liti» : Prima il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi il vertice di tre ore con le delegazioni M5S e Pd: con due mosse il premier incaricato Giuseppe Conte comincia a...

Governo - torna in campo Beppe Grillo e ne ha per tutti. PD e 5 Stelle - non risparmia nessuno : È un fiume in piena Beppe Grillo quando parla del possibile, anzi, del sempre più probabile accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per il Governo Conte Bis. Ieri è infatti andato in scena un lungo vertice grillini, democratici e premier incaricato, una riunione di due ore che poi è proseguita, per Luigi Di Maio, con lo stato maggiore del suo movimento. È una forte accelerata, dicono, verso la formazione del Governo. In tarda ...

"Caro Beppe - cambiamo tutto" : Zingaretti apre a Grillo per il "matrimonio" di Governo M5s-Pd : Gli ammiccamenti tra i due big fanno intendere che l'accordo è ormai a un passo. Molti sui social bocciano la linea di...

Governo - Beppe Grillo : «C'è poltronofilia. Ministri competenti fuori dalla politica». E telefona a Di Maio : Governo, nel nuovo che sarà targato M5S-Pd serviranno Ministri al di fuori della politica e sottosegretari con ruolo politico. Lo chiede Beppe Grillo con un nuovo post sul sul blog dopo la...

Beppe Grillo - granata sul Governo di Pd e M5s : "Ministri tecnici e sottosegretari politici" - Conte nel sacco : La granata di Beppe Grillo sull'accordo appena trovato tra Pd e M5s. A pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Quirinale di Giuseppe Conte come premier incaricato, "l'elevato" guru fondatore del Movimento interviene cambiando le carte in tavola del futuro governo: "grandi personalità e tecnici

Governo - Beppe Grillo : «C'è poltronofilia. Ministri competenti fuori dalla politica» : Governo, nel nuovo che sarà targato M5S-Pd serviranno Ministri al di fuori della politica e sottosegretari con ruolo politico. Lo chiede Beppe Grillo con un nuovo post sul sul blog dopo la...

Governo - Beppe Grillo : «Dio mi ha detto - lasciali alla loro Babele» : Beppe Grillo in un posto su Facebook racconta di un fantasioso incontro con Dio riportando suo messaggio tornando a esprimere la sua posizione sulla trattativa di Governo M5S-Pd e sulla...

Governo - l'asse tra Beppe Grillo e Fico per indebolire Di Maio : ROMA Prima di pranzo la telefonata a Zingaretti. Poi un gelato, e qualche tuffo nel blu delle acque di Palinuro con la fidanzata Virginia. Luigi Di Maio passa la domenica in riflessione. La morsa di...

Crisi di Governo - Beppe Grillo : “Conte è un Elevato - una disgrazia scambiarlo come una figurina” : Il post- endorsement di Beppe Grillo per il presidente del Consiglio uscente: "Se dimostreremo la capacità di perdonare le sue virtù sarà un passo in avanti per il paese, qualsiasi cosa che preveda di scambiare lui, come facesse parte di un mazzo di figurine del circo mediatico-politico, sarebbe una disgrazia.Continua a leggere

Beppe Grillo - i dilemmi dei Cinque Stelle : se non si fa un Governo solido - si torna subito alle elezioni : Beppe Grillo chiama a raccolta i suoi fedelissimi: Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, i capigruppo di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, e la vicepresidente del Senato Paola Taverna. Riuniti nella villa di Marina di Bibbona, i grillini meditano

Crisi di Governo - Beppe Grillo riunisce i vertici del M5s a Marina di Bibbona : Beppe Grillo ha incontrato i vertici del Movimento 5 stelle nella villa di Marina di Bibbona, in Toscana. L’incontro, tenuto segreto fino all’ultimo momento, è stato organizzato per studiare una strategia comune e condivisa in vista delle prossime tappe della Crisi di governo. E soprattutto alla luce dei continui segnali di apertura di Matteo Salvini. Alla riunione hanno partecipato: Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico, ...