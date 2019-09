Governo | anche il vicesegretario Pd Orlando retwitta Franceschini

Governo : Stefano (Pd) - dopo pil Lega azzera anche rispetto istituzioni : (AdnKronos) – ‘Abbiamo un vicepresidente del Senato, Calderoli -celebre per la gloriosa legge elettorale rinominata non a caso Porcellum- che si bea del piano di voler bloccare il Senato e quindi l’azione del futuro Governo con milionate di emendamenti. Poi abbiamo il capogruppo alla Camera, sempre della Lega, che praticamente accetta prenotazioni per poltrone nelle future elezioni in cambio di una garanzia di disordine ...

**Governo : Conte - ‘anche Di Maio entusiasta progetto’** : Marina di Pietrasanta (Lu), 1 set. (AdnKronos) – “Stiamo lavorando ad un progetto, io lo faccio con entusiasmo e sono convinto che anche Luigi Di Maio ci stia lavorando con entusiasmo così come tutti gli altri protagonisti”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo **Governo: Conte, ‘anche Di Maio entusiasta ...

Governo - anche Grillo avverte il leader M5S : basta con posti e punti : Oggi potrebbe svolgersi l’incontro tra Di Maio e Zingaretti saltato venerdì. Sbrogliare il rebus della squadra di Governo è la vera spada di Damocle

Governo : Calderoli - ‘bene rottura Salvini - anche se prima intesa M5S-Pd’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “In politica bisogna saper rischiare. E Salvini ha fatto bene ad andare contro i giochi di palazzo. La gente vuole il voto. I partiti no. Giusto rompere e se ci sono delle responsabilità di Matteo le divido volentieri con lui, perché la mozione di sfiducia al Senato, assieme a Romeo l’ho scritta io”. Lo sottolinea Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, intervistato da ...

Governo in bilico. Conte da Mattarella - pronto anche a rinunciare. Slitta alle 12 il vertice Pd-M5s : Conte sarebbe pronto a rinunciare all'incarico di formare il nuovo Governo. In mattinata, dopo l'incontro al Colle con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sono emersi in ambienti...

Rousseau - mail agli iscritti : «Presto il voto sul nuovo Governo». Il Pd non viene neanche citato : Rousseau batte un colpo. Con una mail inviata agli iscritti della piattaforma si accendono i riflettori sulla votazione che dovrà decidere se dire sì o no all'alleanza con il Pd. La...

Governo - D’Uva e Patuanelli : “Da M5s no ultimatum - solo temi”. E sui decreti sicurezza : “Diciamo tutti stessa cosa - anche i dem” : Dopo una giornata di tensioni tra Pd e M5s, con Luigi Di Maio che aveva lanciato un ultimatum ai dem (“Nostri punti o voto”), un vertice tra delegazioni dei democratici e dei pentastellati, insieme al presidente incaricato Giuseppe Conte, si è tenuto a Palazzo Chigi nel tentativo di riaprire la trattativa tra le due parti. “La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario ...

Un “Governo di svolta” - anche sulle politiche migratorie? : Mentre si consumava l’epilogo della crisi politica agostana culminata con l’incarico al Presidente Conte per la formazione del nuovo Governo “giallo-rosso”, al largo della Libia si assisteva all’ennesimo tragico naufragio, con altre 40 vite spezzate. Tra loro, anche donne e bambini, con i sopravvissuti riportati in Libia. 40 vittime innocenti, in fuga dall’inferno libico, che vanno ad ...

Governo : Gasparri - ‘Conte maggiordomo - M5S neanche vice maggiordomi’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “Oramai siamo a Conte Arlecchino, servitore di due padroni, nuova maschera, ridicola, della commedia italiana contemporanea, che non ha nulla a che vedere con quella che fa parte della nostra letteratura del passato. Conte è pronto, come tutti i maggiordomi, a servire l’una o l’altra casata”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.“è un Governo -aggiunge- che ...

Governo - Appendino : “M5s fa gli interessi del Paese. Di Maio attaccato anche dall’interno” : “Sono felice che il Paese abbia un Governo, ero molto preoccupata che potesse non averlo e si andasse a elezioni”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha ribadito di essere “molto felice che sia in mano a Conte. E credo che anche Luigi Di Maio abbia fatto un ottimo lavoro in un momento difficile anche con attacchi interni che non hanno aiutato”. L'articolo Governo, Appendino: “M5s fa gli interessi del ...

Governo M5S-Pd - Briatore contro i dem : 'Per il potere venderebbero anche mamma e papà' : Flavio Briatore nelle ultime settimane ha annunciato un suo prossimo impegno in politica: si tratterà di una discesa in campo non totalmente convenzionale, considerato che si è posto l'obiettivo di formare un movimento che riesca a far coagulare quante più possibile persone che abbiano dimostrato di saper realizzare qualcosa e il cui contributo potrebbe essere prezioso per l'Italia. Nel frattempo, però, attraverso il suo profilo Instagram non ha ...

Conte accetta l’incarico : “Non sarà un Governo ‘contro’ ma ‘per’. Sarà nel segno della novità - come chiedono anche le forze politiche” : “Non Sarà un governo ‘contro‘ ma un governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un governo nel segno della novità è quello che richiedono anche le forze politiche”. Lo ha affermato il presidente incaricato Giuseppe Conte al termine dell’incontro con Mattarella L'articolo Conte accetta l’incarico: “Non Sarà un governo ‘contro’ ma ‘per’. Sarà nel segno della ...

Governo - l'ipotesi di azzerare i vice : resta il nodo Di Maio che rischia anche la Difesa : ROMA Lo stato maggiore grillino resiste. Vuole Di Maio vicepremier e con un ministero di peso, ma la battaglia del leader grillino comincia a farsi talmente disperata che non sono esclusi colpi di...

Anche Grillo propone il Governo giustizia-e-libertà? : Negli ultimi due articoli ho cercato di dimostrare che l’unico governo a maggioranza M5S-Pd capace di durare per l’intera legislatura, e di invertire la rotta che in quasi trent’anni ha portato al cumulo di ingiustizie mostruose e insopportabili, che hanno nutrito il fenomeno Salvini mettendo la democrazia a repentaglio, è quello formato da ministri non di partito, che rappresentino al meglio l’Italia che vuole ...