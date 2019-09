Governo | anche Grillo avverte il leader M5S | basta con posti e punti

Governo : Calderoli - ‘bene rottura Salvini - anche se prima intesa M5S-Pd’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “In politica bisogna saper rischiare. E Salvini ha fatto bene ad andare contro i giochi di palazzo. La gente vuole il voto. I partiti no. Giusto rompere e se ci sono delle responsabilità di Matteo le divido volentieri con lui, perché la mozione di sfiducia al Senato, assieme a Romeo l’ho scritta io”. Lo sottolinea Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, intervistato da ...

Governo in bilico. Conte da Mattarella - pronto anche a rinunciare. Slitta alle 12 il vertice Pd-M5s : Conte sarebbe pronto a rinunciare all'incarico di formare il nuovo Governo. In mattinata, dopo l'incontro al Colle con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sono emersi in ambienti...

Rousseau - mail agli iscritti : «Presto il voto sul nuovo Governo». Il Pd non viene neanche citato : Rousseau batte un colpo. Con una mail inviata agli iscritti della piattaforma si accendono i riflettori sulla votazione che dovrà decidere se dire sì o no all'alleanza con il Pd. La...

Governo - D’Uva e Patuanelli : “Da M5s no ultimatum - solo temi”. E sui decreti sicurezza : “Diciamo tutti stessa cosa - anche i dem” : Dopo una giornata di tensioni tra Pd e M5s, con Luigi Di Maio che aveva lanciato un ultimatum ai dem (“Nostri punti o voto”), un vertice tra delegazioni dei democratici e dei pentastellati, insieme al presidente incaricato Giuseppe Conte, si è tenuto a Palazzo Chigi nel tentativo di riaprire la trattativa tra le due parti. “La delegazione del Pd indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario ...

Un “Governo di svolta” - anche sulle politiche migratorie? : Mentre si consumava l’epilogo della crisi politica agostana culminata con l’incarico al Presidente Conte per la formazione del nuovo Governo “giallo-rosso”, al largo della Libia si assisteva all’ennesimo tragico naufragio, con altre 40 vite spezzate. Tra loro, anche donne e bambini, con i sopravvissuti riportati in Libia. 40 vittime innocenti, in fuga dall’inferno libico, che vanno ad ...

Governo : Gasparri - ‘Conte maggiordomo - M5S neanche vice maggiordomi’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “Oramai siamo a Conte Arlecchino, servitore di due padroni, nuova maschera, ridicola, della commedia italiana contemporanea, che non ha nulla a che vedere con quella che fa parte della nostra letteratura del passato. Conte è pronto, come tutti i maggiordomi, a servire l’una o l’altra casata”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.“è un Governo -aggiunge- che ...

Governo - Appendino : “M5s fa gli interessi del Paese. Di Maio attaccato anche dall’interno” : “Sono felice che il Paese abbia un Governo, ero molto preoccupata che potesse non averlo e si andasse a elezioni”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha ribadito di essere “molto felice che sia in mano a Conte. E credo che anche Luigi Di Maio abbia fatto un ottimo lavoro in un momento difficile anche con attacchi interni che non hanno aiutato”. L'articolo Governo, Appendino: “M5s fa gli interessi del ...

Governo M5S-Pd - Briatore contro i dem : 'Per il potere venderebbero anche mamma e papà' : Flavio Briatore nelle ultime settimane ha annunciato un suo prossimo impegno in politica: si tratterà di una discesa in campo non totalmente convenzionale, considerato che si è posto l'obiettivo di formare un movimento che riesca a far coagulare quante più possibile persone che abbiano dimostrato di saper realizzare qualcosa e il cui contributo potrebbe essere prezioso per l'Italia. Nel frattempo, però, attraverso il suo profilo Instagram non ha ...

Conte accetta l’incarico : “Non sarà un Governo ‘contro’ ma ‘per’. Sarà nel segno della novità - come chiedono anche le forze politiche” : “Non Sarà un governo ‘contro‘ ma un governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un governo nel segno della novità è quello che richiedono anche le forze politiche”. Lo ha affermato il presidente incaricato Giuseppe Conte al termine dell’incontro con Mattarella L'articolo Conte accetta l’incarico: “Non Sarà un governo ‘contro’ ma ‘per’. Sarà nel segno della ...

Governo - l'ipotesi di azzerare i vice : resta il nodo Di Maio che rischia anche la Difesa : ROMA Lo stato maggiore grillino resiste. Vuole Di Maio vicepremier e con un ministero di peso, ma la battaglia del leader grillino comincia a farsi talmente disperata che non sono esclusi colpi di...

Anche Grillo propone il Governo giustizia-e-libertà? : Negli ultimi due articoli ho cercato di dimostrare che l’unico governo a maggioranza M5S-Pd capace di durare per l’intera legislatura, e di invertire la rotta che in quasi trent’anni ha portato al cumulo di ingiustizie mostruose e insopportabili, che hanno nutrito il fenomeno Salvini mettendo la democrazia a repentaglio, è quello formato da ministri non di partito, che rappresentino al meglio l’Italia che vuole ...

Elezioni 2019 - italiani alle urne (anche con il nuovo Governo) : le date : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Crisi di Governo - anche il presidente Trump dà la sua ‘benedizione’ al Conte bis : Donald Trump ha pubblicato un tweet endorsement per Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, a capo del nuovo esecutivo Pd-M5S: " "Le cose cominciano a mettersi bene per il rispettato primo ministro della Repubblica italiana, Giuseppe Conte. È un uomo di grande talento che spero rimanga primo ministro!".Continua a leggere

Governo - l’appello delle donne impegnate in politica a Mattarella : “Stanche di essere l’eccezione. Chieda un esecutivo paritario” : Un Governo di svolta nel quale le donne abbiano un ruolo chiave. È quanto chiedono le firmatarie di un appello indirizzato a Sergio Mattarella nel pieno della crisi di Governo. La richiesta è arrivata dopo che, per l’ennesima volta, le componente femminile è apparsa fortemente sottorappresentata nelle dinamiche politiche. Il tema è tornato d’attualità al momento del primo giro di consultazioni dei partiti con il presidente della ...