Golf | Eurotour – Gagli secondo nell’Omega European Masters | trionfa Soderberg

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019) Lorenzonell’Omega: in Svizzera lo spareggio a 5 premia lo svedese Sebastian. Al 12° posto Paratore e Pavan Grande prova di Lorenzo, dove non ha avuto la sorte favorevole nello spareggio a cinque che ha premiato lo svedese Sebastian(266 – 64 70 66 66, -14). Sul percorso del Crans-sur-Sierre GC (par 70), a Crans Montana in Svizzera, l’azzurro (266 – 64 68 67 67) ha concluso la gara al primo posto della graduatoria insieme allo stesso, al nordirlandese Rory McIlroy (266 – 67 63 69 67), al finlandese Kalle Samooja (266 – 66 71 62 67) e all’argentino Andres Romero (266 – 69 61 66 70) per cui si è reso necessario il play off., 29enne di Eksjo, dopo aver mancato due putt che avrebbero potuto essere decisivi alle buche 17 e 18, ha posto la ...

