Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) Partita pazza la definiscesu Repubblica. Come a Firenze. Perl’infortunio di Chiellini peserà sulla Juventus e sulla Nazionale. Ricorda che per un’ora buona il Napoli non c’è proprio e ricorda anche le due traverse bianconere. Poi Ancelotti “raddrizza la barca”. Peril Napoli è “coraggioso e sfortunato, che subisce 7 gol in due gare (non facili, certo)”. “Per un’ora si è vista la Juve che vorrebbe Sarri, ma con un cedimento, anche atletico”. L’uscita di Khedira ha indebolito la Juve. Prosegue: “Più lavoro per Ancelotti: non è ammissibile che una squadra d’alto rango becchi un gol in contropiede su angolo a favore”. Infine: Chiellini con le stampelle echelo stopper del Napoli inducono a pensare che lanon sia ancora stata espulsa dai campi. L'articoloche, la ...

napolista : Gianni Mura: “Chiellini e Bonucci che consolano Koulibaly, la sportività esiste ancora” Su Repubblica: “Napoli cor… - grazianig : Gianni Mura '...il primo ad adeguarsi è #Higuain, al servizio di Sua Maestà. Una parola sulle magliette da riposo d… - pazzoperrep : RT @giuseppediemme: Intervistato da Marco Cicala per 'Il Venerdì' Gianni Mura rivela la vera fede calcistica di Gianni Brera @pazzoperrep @… -