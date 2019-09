Giallo Piacenza | si indaga per omicidio volontario a carico di Massimo Sebastiani

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019)to dalla Procura di, pere occultamento di cadavere per la scomparsa di Elisa Pomarelli. La svolta nelle indagini è arrivata in seguito alle analisi dei Ris nell'auto del 45enne. Gli investigatori hanno trovato, tra i boschi, un giaciglio, che potrebbe essere stato utilizzato dall'uomo per dormire. Trovato un giaciglio nei boschi I cani molecolari, impiegati nelle lunghe ricerche dei due scomparsi, hanno individuato tracce diche risalirebbero ala due giorni fa, nei boschi della zona di Veleia. La scoperta ha fatto intensificare i controlli in quell'area, nella speranza di rintracciare altri indizi utili alle indagini: i cani hanno trovato un giaciglio realizzato con alcune foglie e rami, probabilmente utilizzato dall'uomo per dormire. Nella giornata di ieri, sabato 31 agosto, è arrivata anche una ...

SecolodItalia1 : «L’ha uccisa e ha nascosto il cadavere», svolta nel giallo di Piacenza: lui indagato per omicidio… - TMSmodena : Piacenza-Modena, le #pagelle giallo blu - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Il giallo di Piacenza. Quei 30 minuti in cui Elisa è scomparsa Il benzinaio: “Lui mi disse: è andata via” h… -