Formula 1 – Vittoria Ferrari a Spa | Binotto felice | “successo meritato per Leclerc | ma

Formula 1 – Leclerc dedica la vittoria ad Hubert - il rammarico di Hamilton e Bottas : le parole dei piloti dopo la gara di Spa : Charles Leclerc trionfa a Spa e dedica la vittoria al compianto Anthoine Hubert, Hamilton e Bottas si rammaricano per la troppa velocità Ferrari in rettilineo: le parole dei primi 3 piloti dopo la gara di Spa La ripresa del campionato di F1 dopo la pausa estiva regala alla Ferrari la prima vittoria stagionale. La Scuderia di Maranello trionfa sul circuito di Spa grazie ad un super Charles Leclerc che si mette davanti alle due Mercedes di ...

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 : Il 15 agosto 2004 Michael Schumacher trionfava a Budapest nel gran premio d'Ungheria. 15 anni dopo è toccato al figlio Mick Schumacher, che ha sbaragliato la concorrenza trionfando per la prima volta in carriera in una gara di Formula 2. Un successo speciale, ottenuto alla maniera del papà, sette volte campione del Mondo di Formula 1. Partito dalla pole position, Schumi Jr. ha imposto subito il suo ritmo, gestendo al meglio le gomme nonostante i ...

