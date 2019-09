Formula 1 – La Ferrari rompe il ghiaccio | Hamilton allunga | la nuova classifica piloti

Formula 1 – Vettel si sacrifica con amarezza : “gara negativa per me - ma positiva per la Ferrari. Vi spiego com’è andata” : Sebastian Vettel si sacrifica per rallentare Hamilton e concedere a Leclerc la prima vittoria in carriera e della stagione: il pilota tedesco però non è soddisfatto del suo 4° posto Gomme usurate troppo presto e complicate da gestire ai fini della vittoria finale, Sebastian Vettel ha deciso di sacrificarsi per rallentare Hamilton e favorire la vittoria di Charles Leclerc, la prima in carriera e la prima della Ferrari in stagione. Nel post ...

Formula 1 – Vittoria Ferrari a Spa - Binotto felice : “successo meritato per Leclerc - ma grandi meriti a Vettel” : La Ferrari ottiene la sua prima Vittoria stagionale sulla pista di Spa. Leclerc davanti a tutti, Vettel rallenta e Hamilton e gioca di squadra: Mattia Binotto nel post gara applaude la prestazione dei due piloti Il weekend di Spa era iniziato nel segno della Ferrari e si è concluso allo stesso modo. Charles Leclerc ha trovato la sua prima Vittoria in carriera, nonchè la prima stagionale della scuderia di Maranello, nella gara di Spa, ...

Formula 1 - Charles Leclerc vince il Gp del Belgio : prima vittoria della Ferrari del 2019 : Charles Leclerc ha vinto su Ferrari il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 disputato sul circuito di Spa-Francorchamps. È la sua prima vittoria in carriera. Il monegasco ha vinto in volata su Lewis Hamilton, secondo, poi Valtteri Bottas, terzo. Quarto l'altro Ferrarista

Formula 1 – Problemi col motore per Verstappen a Spa - Max ha le idee chiare : “sarò vicino alle Mercedes - ma le Ferrari…” : Max Verstappen consapevole dei suoi limiti a Spa: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le qualifiche del Gp del Belgio di ieri pomeriggio Anche se la tragica scomparsa di Hubert ha scosso tutto il mondo del motorsport, oggi andrà in scena la gara di F1, sicuramente senza il solito spirito di festa che caratterizza questi eventi. In prima fila partiranno le Ferrari di Leclerc e Vettel, seguite dalle Mercedes di Hamilton e ...

Formula 1 - Binotto ha le idee chiare : “la Ferrari tornerà grande - vi spiego come supereremo la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha tracciato un bilancio di questa stagione, sottolineando poi di sapere come battere la Mercedes in futuro La Formula 1 torna di nuovo in pista per la seconda parte di stagione, il Mondiale 2019 riparte da Spa dove è in programma domani il Gran Premio del Belgio. photo4/Lapresse La Ferrari ha dimostrato ieri una netta superiorità sul giro secco, non confortata però dalle simulazioni sul passo gara, che ...

Formula 1 – Ferrari - Vettel predica prudenza : “pole obiettivo realistico - ma spesso il venerdì andiamo bene e poi…” : Ferrari veloce a Spa, ma “è solo venerdì”: Sebastian Vettel predica prudenza in vista delle giornate più calde del weekend belga Primo nelle FP1, secondo nelle FP2, posizioni scambiate con il compagno di scuderia Charles Leclerc: Sebastian Vettel può sorridere al ritorno in pista dopo la pausa estiva. Sul tracciato di Spa la Ferrari va veloce, ma il pilota tedesco predica prudenza: troppe volte in stagione il venerdì ha dato ...

Formula 1 - Bottas non usa mezzi termini : “le Ferrari in rettilineo ci hanno completamente ammazzato” : Il pilota della Mercedes ha analizzato le prime due sessioni di libere, concluse entrambe davanti al compagno di squadra Due sessioni di libere concluse entrambe davanti al proprio compagno di squadra, buoni risultati dunque per Valtteri Bottas al termine della prima giornata di lavoro a Spa, dove domenica si correrà il Gran Premio del Belgio. Lapresse Il pilota finlandese è rimasto comunque lontano dalle due Ferrari, apparse imprendibili ...

Formula 1 - Hamilton impressionato dalle Ferrari a Spa : il britannico sembra arrendersi in vista delle qualifiche : Il pilota della Mercedes ha parlato al termine della prima giornata di prove libere a Spa, soffermandosi sulla competitività delle Ferrari Sesto posto al mattino e quarto al pomeriggio, non è stata una giornata da incorniciare per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha avuto alcuni problemi nel corso delle due sessioni di libere, che ne hanno condizionato il lavoro in pista. Photo4/LaPresse Intervistato nel posto FP2, il campione del ...

Formula 1 - nessuna sorpresa per Max Verstappen : “lo sapevo che le Ferrari sarebbero state velocissime” : Il pilota della Red Bull ha commentato la prima giornata di libere del Gp del Belgio, confermando la superiorità delle Ferrari Giornata interlocutoria per la Red Bull in Belgio, Max Verstappen chiude al sesto posto la sessione del pomeriggio, rimanendo a distanza siderale da Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Qualche miglioramento in vista di domani è previsto, ma il pilota olandese è convinto che non basterà per ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Spa : Leclerc fa il vuoto davanti a Vettel - Mercedes lontanissime dalle Ferrari [TEMPI] : Il pilota monegasco chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, precedendo il compagno di squadra Vettel e le due Mercedes di Bottas e Hamilton La Ferrari domina la prima giornata di libere del Gran Premio di Belgio, uno-due sia al mattino che nel pomeriggio per i piloti del team di Maranello, con Leclerc che piazza il tempo più veloce in 1:44.1. Photo4/LaPresse Sei i decimi di differenza con Sebastian Vettel, che conferma ...

Formula 1 - Team Haas e Alfa Romeo Racing ‘sfruttate’ dalla Ferrari : il Cavallino studia in vista di Monza : La Ferrari ha deciso di far montare in Belgio i ‘motori evo 3’ ai propri Team clienti Haas e Alfa Romeo Racing, per valutarne l’evoluzione in vista del Gp di Monza La Ferrari ha deciso di rimandare al Gp di Monza l’utilizzo del motore evo 3, ma ne valuterà l’evoluzione e le prestazioni già in Belgio. In occasione di questo week-end a Spa, infatti, il Cavallino ha deciso di montare il proprio propulsore ...

Formula 1 – Concluse le FP1 a Spa : la Ferrari parte forte! Albon si mette davanti alle Mercedes [TEMPI] : Sebastian Vettel conclude le FP1 del Gp di Spa con il miglior tempo davanti a Leclerc: seguono le Red Bull di Verstappen e soprattutto Albon all’esordio sulla nuova monoposto, capace di mettersi davanti a Bottas ed Hamilton Conclusa la pausa estiva, i piloti di F1 sono finalmente tornati in pista per la prima gara della seconda metà di stagione. Il circuito di Spa, in Belgio, ospita le canoniche FP1 del venerdì mattina che si aprono ...

Formula 1 – Briatore spara a zero contro la Ferrari - da Binotto a Vettel : l’ex manager ne ha una per tutti : Briatore non risparmia la Ferrari: le parole dell’ex manager di Formula 1 sulle difficoltà del team del Cavallino di essere competitivo e di lottare per il titolo Mondiale Si torna finalmente a respirare aria di F1: dopo la lunga pausa estiva i piloti sono nuovamente protagonisti, sul circuito di Spa, per il Gp del Belgio. In conferenza stampa oggi i campioni delle quattro ruote hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al ...

Formula 1 - niente ferie per i motoristi della Mercedes : Toto Wolff ‘spaventato’ dalla Ferrari in vista di Spa : Il team principal della Mercedes ha parlato del lavoro svolto dai suoi motoristi durante il mese di agosto, soffermandosi poi sull’appuntamento di Spa Le vacanze sono finite, il circus della Formula 1 è pronto a tornare in pista per il primo appuntamento della seconda parte di stagione. Nel prossimo fine settimana si terrà il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa, una gara iconica che regalerà certamente emozioni e ...