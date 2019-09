Fine di un incubo | Romina Furfaro è stata ritrovata

Terremoto a Norcia di 4.1 - gente in strada a Perugia ed Amatrice. Incubo sfollati : «Storia senza Fine» : Terremoto in Umbria, paura nella notte a Norcia per una scossa di magnitudo 4.1 alle 2.02 a profondità di soli otto chilometri. Il sisma è stato seguito da molte repliche meno...

Ocean Viking - Fine dell’incubo per 356 migranti : “Avevamo solo 2 alternative : arrivare o morire” : Le storie di 4 dei 356 migranti soccorsi dalla Ocean Viking che potranno sbarcare dopo 14 giorni in mare aperto a Malta, prima di essere redistribuiti in 6 paesi Ue. Tutti sono partiti dalla Libia tentando di attraversare il Mediterraneo per sfuggire a guerra e torture: "Sapevamo di avere solo due alternative: arrivare o morire. Conoscevamo i rischi, ma è meglio morire che vivere a Tripoli".Continua a leggere

Arsenal - incubo senza Fine per Ozil e Kolosinac : costretti a vivere sotto scorta : incubo senza fine per Ozil e Kolosinac. I due giocatori non sono stati convocati per la prima giornata di campionato col Newcastle per “motivi di sicurezza” e il tecnico ha ammesso di non sapere quando potranno tornare a disposizione. La situazione è legata a quanto accaduto lo scorso 25 luglio a Londra: alcuni uomini armati di coltelli cercato di rubare la vettura di Ozil prima dell’intervento di Kolasinac che li ha ...

Cristiano Ronaldo/ La Fine dell'incubo sulla violenza sessuale - Quelli della luna - : Cristiano Ronaldo intervistato a Quelli della luna, di Mughini. 'Ho giocato anche in Inghilterra per cinque anni e credo che la Serie A sia il campionato dove è più difficile fare gol'

Tour de France mai visto - adesso 3 tappe epiche sulle Alpi al conFine con l’Italia ma c’è l’incubo del caldo : Il Tour de France più pazzo della storia recente del ciclismo si deciderà sulle Alpi, con tre tappe epiche al confine con l’Italia tra Giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27 Luglio. Tre giornate che si prospettano memorabili per il percorso durissimo che gli organizzatori hanno scelto di proporre quest’anno alla Grand Boucle, che adesso riparte da Nimes con una tappa per velocisti nella giornata di Martedì 23. Sarà decisiva per la ...