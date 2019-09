F1 | Pagelle GP Belgio 2019 | Leclerc si laurea | Hamilton le prova tutte | Vettel stopper

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Il Gran Premio deldi Formula Uno regala la prima vittoria in carriera a Charles. Il ferrarista vince proprio nell’Università dei motori ma sorride ovviamente a metà in un weekend complicato dopo quanto accaduto ieri in F2. La gara odierna ha regalato ottime prestazioni e sorpassi, con tattiche e strategie che hanno fatto la differenza. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara di Spa, con promossi, bocciati, e rimandati. LEDEL GP DELCHARLES(Ferrari) 10. IMPECCABILE. In questo weekend non ha sbagliato una virgola. Centra la pole position, ne approfitta e completa una gara sensazionale che lo porta al primo, meritatissimo, successo della sua carriera. Nei 44 giri odierni è perfetto e gestisce anche al meglio il secondo stint con le gomme medie, quandoha tentato il tutto per tutto. La dedica all’amico ...

