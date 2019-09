F1 | GP Belgio 2019 | Leclerc e Vettel vogliono vincere in una gara accompagnata dalla

LIVE F1 - GP Belgio 2019 in DIRETTA : Ferrari - sogni di gloria! Leclerc e Vettel si giocano la vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Belgio (1° settembre) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Belgio, tredicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Spa ci attende una corsa piena di incertezze per i valori in pista, il meteo. Una corsa, c’è da dire, che avrà un connotato anche un po’ triste. La ...

F1 - GP Belgio 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Oggi domenica 1° settembre si disputa il GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps. Si torna in pista con la morte nel cuore perché ieri pomeriggio è deceduto Hubert, pilota della F2, in seguito a un drammatico incidente durante la gara-2 della serie minore: un tragico evento che ha scosso tutto il paddock, oggi si correrà anche per onorare la memoria del giovane francese portato via da ...

F1 oggi - GP Belgio 2019 : orario - tv - streaming - programma Sky e TV8 : oggi, alle ore 15.10, prenderà il via il GP del Belgio, tredicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul traccia di Spa prenderà il via una gara in cui l’esito è assai incerto e l’atmosfera è decisamente triste. Le qualifiche di ieri hanno confermato come la Ferrai, sul giro secco, abbia un vantaggio considerevole sui rivali. Charles Leclerc, in particolare, è stato straordinario: record della pista e guida semplicemente perfetta. Per ...

F1 - GP Belgio 2019 : Charles Leclerc riporta la Ferrari in pole a Spa 12 anni dopo Kimi Raikkonen : Non poteva esserci un rientro migliore per quanto riguarda la Ferrari dopo le quattro settimane di vacanze estive che sono succedute al disastroso round in Ungheria; il dominio delle Rosse è stato chiaro e nettissimo fin dalle FP1 del venerdì ed è terminato con l’occupazione di tutta la prima fila nelle qualifiche del GP del Belgio 2019 di Formula 1. L’ambita pole position è finita nelle mani di Charles Leclerc che ha fatto segnare ...

VIDEO Anthoine Hubert - GP Belgio 2019 : terribile incidente - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Il francese è scomparso : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

F2 - GP Belgio 2019 : terribile incidente tra Hubert e Correa - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Macchina spaccata in due! : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la Macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

