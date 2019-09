Equitazione | Europei completo 2019 | Italia quinta nella gara a squadre | staccato il pass

Equitazione - Europei completo 2019 : Italia quarta dopo il cross country - le Olimpiadi sono ad un… salto! : Si lecca i baffi l’Italia dell’Equitazione agli Europei di completo in corso a Luhmühlen, in Germania: oggi si è disputata la prova di cross country e gli azzurri si trovano al quarto posto della classifica a squadre, ma soprattutto sono ad un passo dalla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (due pass in palio). Gli azzurri sono quasi perfetti nella prova odierna, e soprattutto vedono passare i cadaveri di alcune rivali ...

Equitazione - Europei completo 2019 : Italia quarta dopo la prima giornata di dressage : Iniziano bene gli Europei di completo per l’Italia: a Luhmühlen, in Germania, oggi si è disputata la prima giornata di dressage, e seppur in una classifica molto parziale, e che assumerà connotati più definiti domani, al completamento della prova, gli azzurri si trovano al quarto posto. Molti dei punteggi che al momento risultano validi per la graduatoria potrebbero essere scartati domani, ma allo stato attuale delle cose, grazie al sesto ...

Equitazione - Europei completo 2019 : le nazioni già qualificate e le avversarie dell’Italia nella corsa a Tokyo 2020 : Penultima chiamata per le aspiranti partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia prenderà parte agli Europei di completo che si terranno a Luhmühlen, in Germania, dal 28 agosto all’1 settembre con il chiaro obiettivo di centrare uno dei due pass a squadre per i Giochi del prossimo anno. Tredici delle diciassette Federazioni nazionali iscritte saranno in gara nella classifica continentale riservata alle squadre, con cinque di ...

Equitazione - Europei completo 2019 : le favorite. Germania e Gran Bretagna per l’oro - Francia ed Irlanda per il bronzo : Gli Europei di Equitazione, per quanto riguarda la specialità del completo, si disputeranno a Luhmühlen, in Germania, dal 29 agosto all’1 settembre: i padroni di casa tedeschi vorranno primeggiare, forti anche dei dodici binomi che potranno schierare nella gara individuale, in entrambe le classifiche. Nella gara a squadre i tedeschi hanno mostrato tutta la loro forza nelle due gare di Nations Cup a cui hanno preso parte quest’anno, ...

Equitazione - Europei paradressage 2019 : Sara Morganti si ripete e conquista l’argento nel Freestyle : Si chiudono con una seconda medaglia d’argento gli Europei di paradressage dell’Italia, ed a conquistarla è ancora Sara Morganti, che dopo aver chiuso al secondo posto la prova individuale nel tecnico, centra nuovamente lo stesso metallo anche nella prova artistica del Freestyle. A Rotterdam, in Olanda, dove va in archivio la rassegna continentale, nella gara riservata ai migliori otto binomi nella categoria di grado I, la ...

Equitazione - Europei salto ostacoli 2019 : vince Martin Fuchs - beffato Ben Maher. 18° Luca Marziani : A Rotterdam, in Olanda, si sono conclusi gli Europei di salto ostacoli con l’assegnazione del titolo individuale: vince lo svizzero Martin Fuchs su Clooney 51, che beffa all’ultimo il britannico Ben Maher su Explosion W, mentre si mette al collo il bronzo il belga Jos Verlooy su Igor. In casa Italia nessuno dei tre azzurri che si erano qualificati per il Round A riesce a passare la selezione che screma i binomi da 25 a 12 per il ...

Equitazione - Europei 2019 salto : Luca Marziani per entrare tra i primi dodici - le medaglie sono lontane : Erano partiti in 70, sono rimasti in 25 alla vigilia dell’ultima giornata di gare, che assegnerà le medaglie individuali agli Europei di salto ostacoli di Rotterdam, in Olanda: alle ore 13.00 scatterà il Round A, che dimezzerà ulteriormente i pretendenti al podio, riducendo il plotone ai 12 binomi che alle 15.30 nel Round B daranno l’assalto al podio. Date le tante rinunce al termine della gara a squadre, gli azzurri hanno scalato ...

Equitazione - Europei 2019 salto : orari di oggi - programma e tv (25 agosto). Tutti gli azzurri in gara : Si concluderanno oggi a Rotterdam, in Olanda, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del salto ostacoli: la finale individuale, che scatterà alle ore 13.00 con il Round A, riservato ai migliori 25 binomi delle eliminatorie, vedrà in gara tre azzurri, ovvero Luca Marziani su Tokyo du Soleil (17°), Riccardo Pisani su Chaclot (19°) e Giulia Martinengo Marquet su Elzas (21ma). Per Tutti gli azzurri però sarà molto complesso ...

Equitazione - Europei 2019 : Isabell Werth nella leggenda - tripletta tedesca nel dressage : Si chiude con l’ennesima medaglia d’oro continentale di Isabell Werth il Grand Prix freestyle di dressage, nell’ambito degli Europei di Equitazione 2019, con la tedesca che a Rotterdam (Olanda) sfoggia una prestazione eccezionale, l’ennesima della sua sfavillante carriera, insieme al suo cavallo Bella Rose, totalizzando un punteggio pari a 90.875. La cavallerizza teutonica prosegue dunque la sua leggendaria striscia di ...

Equitazione - Europei 2019 : altra medaglia azzurra nel para-dressage - Italia di bronzo nella gara a squadre : Arriva una nuova medaglia per l’Italia negli Europei di Equitazione 2019, con la squadra azzurra di para-dressage capace di conquistare il bronzo nella gara a squadre, al termine di una prova sontuosa della stella Sara Morganti, che totalizza il 74.750%. A completare il team Italiano dello Chef d’Equipe Luigi Ferdinando Acerbi anche Carola Semperboni, Francesca Salvadè e Federico Lunghi, mentre l’oro va al sorprendente ...

Equitazione - Europei 2019 : Belgio d’oro nel salto a squadre. Devos e compagni volano a Tokyo insieme a Gran Bretagna e Francia - nona l’Italia : Va al Belgio la medaglia d’oro nel salto ostacoli, nell’ambito degli Europei di Equitazione 2019, con il quartetto capace di superare una Grande Germania, nonostante le cinque penalità inflitte a Pieter Devos nel corso del primo giro, realizzando però percorso netto con Jos Verlooy e soprattutto Gregory Wathelet, ultimo a scendere in pista. Un plauso va fatto però anche alla Germania, in lizza fino all’ultimo, grazie alle ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche Marziani - Francia lontanissima - mentre si allontana anche l’Irlanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Il Belgio risponde con una sola penalità di Jerome Guery, che chiude il terzo giro. Pochi centesimi il vantaggio dei belgi sui tedeschi, Gran Bretagna distante cinque punti. Ottava l’Italia. 17.07 Fa sul serio la Germania, che con il percorso netto di Marcus Ehning minaccia il Belgio in prima posizione. Il teutonico è inoltre decimo nella classifica individuale. 17.05 Amanda ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche Pisani - Francia lontanissima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Il tedesco Christian Ahlmann, pezzo da novanta del panorama internazionale, realizza percorso netto, ed è attualmente quarto in classifica, mentre la Germania sale anche nella competizione a squadre. 16.39 Non ne approfitta la Francia, con Nicolas Delmotte che ripete quanto fatto ieri, con altre 4 penalità, trovandosi in quinta posizione della graduatoria individuale. 16.37 Per la ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - serve una rimonta epica per volare a Tokyo 2020 ma l’inizio non è incoraggiante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Inizio non troppo incoraggiante per il Belgio, con Pieter Devos che accumula 5 penalità, arrivando a 10.83, in quinta piazza. Ora pausa fino alle 16.22. 15.52: Un errore per la tedesca Simone Blum che con 4 punti di penalità è seconda con 6.21 punti 15.50: Ancora un percorso spettacolare di Ben Maher, britannico, su Explosion. Terzo netto su tre e primo posto confermato con 0.62 e non ...