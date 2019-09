Elezioni regionali in Germania | boom dell' estrema destra dell' Afd ma sorpasso mancato

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 1 settembre 2019) I cristiano-democratici (Cdu)a cancelliera Angela Merkel, in calo di 7,4 punti, si confermano primo partito con il 32,0% dei voti ma i populisti di’Afd arrivano al 27,5% con un aumento di 17,8 punti: è quanto prevedono exit-poll pubblicati dal primo canale pubblico tedesco Ard per lein Sassonia, uno dei Laender’estin cui si è votato oggi.Forte balzo’Afd nelleper il rinnovo del Landtag in Brandeburgo: tuttavia l’ultramanca per un soffio di piazzarsi come primo partito nel piccolo Land’ex Ddr. Stando le prime proiezioni di Infratest Dimap per l’Ard, la Spd, pur incassando notevoli perdite, riesce a rimanere in testa con il 27,5% dei dei consensi (contro il 31,9% del 2014), con Alternative fuer Deutschland che segue al 22,5% (cinque anni fa era il ...

