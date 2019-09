Domenica sui canali Rai Sport | Palinsesto 1 Settembre 2019

Domenica 1 Settembre sui canali Sky Cinema HD : Il fidanzato di mia sorellaRichard Haig e' un affascinante professore di letteratura inglese sessantenne con la passione per i flirt senza impegno con le sue studentesse. Un giorno nel bar in un albergo londinese incontra Olivia, una bella quarantenne con cui il feeling e' immediato e irresistibile. Peccato che Olivia sia la sorella maggiore di Kate, la studentessa con cui Richard ha al momento una relazione. Peccato anche che Kate sia incinta ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 25 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 25 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Domenica 25 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Joker - Wild CardNick Wild e' un ex marine contagiato dalla passione per il gioco d'azzardo. Si dedica ora alla protezione di ricchi desiderosi di provare i brividi che puo' offrire Las Vegas, citta' che lui spera di lasciare al piu' presto. Quando una sua ex, la giovane Holly, viene massacrata di botte Nick accetta di...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 18 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 18 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Domenica 18 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Rex - Un cucciolo a palazzoDivertente film d'animazione alla corte d'Inghilterra. Rex, il cucciolo preferito dalla Regina, e' costretto a misurarsi con la vita da strada finendo in un club di combattimenti tra cani(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) The Silent ManLiam Neeson e Diane Lane nella...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 11 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 11 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Domenica 11 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Left Behind - La ProfeziaRay Steele e' un comandante dell'aviazione civile che ha ormai un difficile rapporto con la consorte Irene dedita in modo radicale alla lettura delle Sacre Scritture. Tanto che il giorno del suo compleanno preferisce accettare un volo per Londra piuttosto che rimanere a casa con la moglie e con la figlia Chloe, tornata per l'occasione. Ray ha anche una liaison con una hostess e Chloe se ne accorge proprio mentre in ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 4 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 4 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Domenica 4 Agosto sui canali Sky Cinema HD : FasterDriver è appena uscito di prigione e immediatamente si mette all'opera per realizzare ciò che attendeva da tempo: la vendetta. Ha infatti aiutato suo fratello per una rapina al termine della quale un'altra banda si è impossessata del bottino e il congiunto è stato sgozzato. Ora Driver ha la lista degli assassini e li vuole eliminare uno alla volta. Sulle sue tracce c'è però Killer, un ex disabile ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 28 Luglio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 28 Luglio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Domenica 28 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Nella tana dei lupiO'Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del Cinema e delle rapine in banca. Una rapina piu' sanguinosa delle altre, poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta piu' il suo stile di vita, O'Brien...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 21 Luglio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 21 Luglio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Domenica 21 Luglio sui canali Sky Cinema HD : VenomUna cameriera e un autista progettano di rapire il figlio dei loro ricchissimi padroni di casa, ma il ragazzino entra per sbaglio in possesso di un serpente velenosissimo, il "Mamba"! Il rettile si aggira nell'appartamento facendo strage dei rapitori. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) First...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 14 Luglio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 14 Luglio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...