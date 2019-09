Dolunay | trama del 2 settembre | Nazli lascia la città | il marito la raggiunge

Dolunay - trama del 30 agosto : Nazli furiosa per il mancato arrivo del marito al locale : Una nuova e avvincente puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' andrà in onda venerdì 30 agosto su Canale 5, a partire dalle 14:45 e dove i fan della serie tv turca scopriranno come si evolverà il rapporto tra Nazli e Ferit dopo la ricomparsa della ex fidanzata dell'Aslan. La Pinar, dopo aver scoperto che Pelin è stata il grande amore del marito sino a sette anni prima, deciderà di parlare con la sua rivale e la inviterà a casa sua. ...

Dolunay - trama del 28 agosto : la Pinar scopre che Pelin è l'ex del marito : Tornano le anticipazioni giornaliere della soap turca 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' e relative in particolare a ciò che andrà in onda mercoledì 28 agosto su Canale 5 a partire dalle 14:45 circa. Dopo la festa a sorpresa organizzata da Nazli per il compleanno di Ferit, tra i due coniugi sembra che i rapporti si siano distesi ma, all'orizzonte, si profila la minaccia di Pelin, giunta in città proprio su invito di Nazli. La Pinar, sarà ...

Dolunay - episodi da 66 a 70 : Demet minaccia il marito - Hakan trama alle spalle di Nazli : Le vicende della soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore faranno compagnia al pubblico anche la prossima settimana. Gli spoiler delle nuove puntate annunciano che finalmente ci sarà la resa dei conti tra Demet e il marito Hakan Onder. La diabolica donna dirà al losco imprenditore di avere tra le mani la prova per dimostrare alla giustizia la sua colpevolezza con la morte dei genitori di Bulut, ovvero la registrazione in ...

Dolunay - trama del 20 agosto : Demet chiede al fratello di testimoniare contro Ferit : Il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset a partire dalla prossima settimana tornerà ad essere occupato dalla famosa soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che sta ottenendo un grande successo anche in Italia. Nelle puntate in programmazione martedì 20 agosto 2019, il piano di Ferit Aslan e Nazli Piran per poter sottrarre Bulut dalle grinfie degli Onder sarà a rischio. Deniz dopo aver avuto un incidente stradale con la sua moto, farà ...

Dolunay - trama del 9 agosto : Ferit rischia di essere arrestato a causa di Hakan : Una nuova e appassionante puntata di ‘Bitter Sweet - ingredienti d’amore’ attende i fan della serie tv turca nella giornata di venerdì 9 agosto a partire dalle 14,45, dove Nazli e Ferit subito dopo le nozze, dovranno fare i conti con la furia di Hakan, che mediterà vendetta contro il rivale. Nel timore di perdere le quote azionarie di Bulut, il perfido Onder escogiterà un nuovo diabolico piano contro Ferit, facendolo accusare di contrabbando e ...

Dolunay - trama del 6 agosto : l'Aslan organizza un finto matrimonio per riprendersi Bulut : Tornano le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ riguardanti in particolare ciò che accadrà nella puntata in onda martedì 6 agosto a partire dalle 14,45 su canale 5, dove i fan della serie tv turca assisteranno nuovamente alla lotta tra Ferit e Hakan per la custodia di Bulut. Il giudice infatti, si pronuncerà nuovamente a favore dei coniugi Onder, gettando nello sconforto l’Aslan il quale, esasperato dalla situazione, ...

Dolunay - trama 5 agosto : Demet rapisce Asuman - Nazli e Ferit incontrano Celal : Torna l'appuntamento con le novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) che ogni giorno è seguito da quasi tre milioni di telespettatori sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda lunedì 5 agosto su Canale 5 svelano che Demet Kaya organizzerà un piano contro Asuman Piran mentre Nazli e Ferit Aslan ascolteranno la confessione di Celal sulla morte dei genitori di Bulut. Bitter Sweet: riassunto puntata ...

Dolunay trama del 2 agosto : Bulut spaventato per la lite tra Hakan e Demet - chiama Ferit : Sono in arrivo nuovi episodi della soap opera Bitter Sweet-Ingredienti d'amore in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45. Gli spoiler della puntata numero 40 in onda venerdì 2 agosto riportano che si complicheranno i rapporti tra Hakan e Demet, poiché la donna comincerà a non tollerare più la prepotenza del marito. I coniugi Onder si renderanno protagonisti di una lite alquanto pesante, giacché il losco imprenditore scoprirà che la ...

Dolunay - trama 35° episodio : l'Onder ferito a causa di Demet - Nazli apre il ristorante : La soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” meglio conosciuta come Dolunay, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset, continua ad essere avvincente. Dagli spoiler dell’appuntamento che i telespettatori italiani vedranno il 26 luglio 2019, si evince che dopo la denuncia di Demet, le forze dell’ordine faranno irruzione nel magazzino in cui si troverà Hakan Onder. Quest’ultimo nel bel mezzo dello scontro a fuoco con i poliziotti ...