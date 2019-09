Dallo scandalo del principe Andrea a Boris Johnson | l’estate orribile della regina

Fonte : vanityfair

(Di domenica 1 settembre 2019) Kate Middleton e laa BalmoralKate Middleton e laa BalmoralKate Middleton e laa BalmoralKate Middleton e laa BalmoralKate Middleton e laa BalmoralKate Middleton e laa BalmoralKate Middleton e laa Balmoralche le strappa di fatto il via libera alla Brexit è solo la «ciliegina sulla torta» di quella che può essere considerata la peggiore estate da tempo per la. Elisabetta II, che come accade da almeno 70 anni a questa parte, sta trascorrendo il mese d’agosto a Balmoral ma non è affatto la pausa estiva che la 93enne pensava (a buon ragione) di essersi meritata. Il nomesua famiglia ancora una volta, scrive il Daily Mail, «sta scivolando nel fango». Nonostante, si legge ancora, «questa donna straordinariamente saggia in in 67 anni non abbia dato altro che credito all’istituzionemonarchia». ...

Walter22397486 : RT @Gabbiacane: Oggi nove elettori su dieci del sovranismo sarebbero disposti ad appoggiare una rivoluzione violenta, contro il PD e il Mov… - LiberoPetrucci : #Ostia e il Forte, accomunati dallo scandalo ?? -