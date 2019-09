Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) È il protagonista indiscusso della serata. Kalidou. Maurizio, su Repubblica, scrive di lui. Nella catena di attimi che fanno una vita, Kalidoune infila due tremendi nello stadio che sempre lo illude e poi gli leva tutto. La piroetta di Higuain sul raddoppio bianconero lo rimpicciolisce, lui che è un ciclope del calcio, e l’autogol estremo lo annichilisce nonper il perché, ma per il come: non si svirgola, davvero non si può. È il ritratto della mestizia, povero ragazzo, mentre le telecamere gli fanno l’autopsia dell’anima. Prosegue: Nonostante la rimonta, “è come se il ciclope sapesse che il palo di Odisseo è già in direzione del suo occhio. Da quel momento, il Polifemo del Napoli gioca inquieto, sente vibrare sotto la pelle il ronzio della fregatura”. Infine, dopo l’autogol: “Favederloe smarrito, ma il destino sa sempre ...

napolista : Crosetti: “Fa male vedere Koulibaly così solo e smarrito” Su Repubblica: “non si svirgola così, davvero non si può… - MikeWag01842538 : @gvecchi @m_crosetti L’hai sicuramente rubata dal profilo di @pisto_gol e non hai citato. Non si fa. - DarkSide7383 : @m_crosetti @juventusfc @chiellini Pronto per la Champions è una cazzata da ignorante, ti operi al crociato a 35 an… -