CorSport | Icardi perde anche l’Atletico Spunta l’ipotesi Barcellona

CorSport : Icardi vuole ricattare l’Inter - ma la società ha i video di tutti gli allenamenti : Icardi fa causa all’Inter, scrive il Corriere dello Sport, ma questo oramai già si sapeva, quello che resta oscuro è il perché di questa mossa dell’attaccante argentino che il quotidiano sportivo motiva con un gioco di scacchi. Il pensiero che Mauro potesse fare causa alla società nerazzurra era nell’aria, ma tutto a bocce ferme e mercato chiuso, il fatto che invece si sia mosso a due giorni dalla chiusura del mercato, lascia ...

CorSport – Clamoroso Icardi : può andare via in prestito. I dettagli : Clamoroso Icardi: può andare via in prestito. L’ indiscrezione bomba arriva dalle pagine dell’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ CorSport – Clamoroso Icardi: può andare via in prestito. Botti di fine mercato in arrivo con un Clamoroso colpo di scena che coinvolge l’ argentino più ambito sulla piazza. È l’ indiscrezione bomba lanciata dall’ edizione odierna de ‘Il Corriere ...

CorSport : L’Inter tenta Icardi : prestito (all’estero) - preceduto dal rinnovo : Sul Corriere dello Sport una possibile svolta nel caso Icardi. L’Inter avrebbe convinto l’argentino ad accettare un anno di prestito, solo per un club straniero. Prima, però, il club gli rinnoverebbe il contratto, che al momento scade nel 2021. Le possibili destinazioni dell’attaccante potrebbero essere il Paris Saint Germain, il Monaco e una new entry: l’Atletico Madrid. I Colchoneros inseguono con insistenza un attaccante, hanno nel mirino ...

CorSport : Icardi reintegrato nell’allenamento. A Cagliari non sarà convocato : Ieri Maro Icardi ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme al gruppo, compresa la partitella. Dall’inizio del ritiro estivo non era mai successo. Al momento di giocare, l’argentino era sempre stato messo da parte. Potrebbe aver avuto un risultato la lettera degli avvocati dell’attaccante, scrive il Corriere dello Sport. A metà agosto i legali hanno scritto all’Inter chiedendo che il loro assistito venisse utilizzato anche nelle partitelle ...

CorSport : Icardi-Llorente - domani è il giorno del giudizio : Sarà domani il giorno in cui si metterà un punto alla questione Icardi. La data in cui si sceglierà tra lui e Llorente. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Buttare così 65 milioni di euro sul prato verde e poi prevedere una spesa quinquennale per altri settanta (lordi) di ingaggio è impresa emotivamente titanica, sa di coraggiosa e anche (lucida) follia: ma adesso, e non ci saranno ulteriori dilazioni, da Milano deve arrivare la risposta, certa ...

CorSport : L’Inter continua a dire no a Icardi. Se la Juve lo vuole ora o mai più : Mauro Icardi non sarà tra i convocati contro il Lecce, scrive il Corriere dello Sport. E la cosa non sembra preoccupare l’attaccante argentino. Anzi, il suo entourage fa sapere che si aspetta l’esclusione anche contro il Cagliari. Icardi vuole rimanere a Milano, non si sa se spera di essere riabilitato, sicuramente, però, l’Inter ribadisce che non ce ne sono i margini. “Il muro resta alto e solido”. Se ...

Il CorSport : Icardi canta Napoli e ai giornalisti parla di una nuova avventura : Icardi lancia due segnali che i tifosi del Napoli intrepretano come una scelta verso il club azzurro. Alla festa di compleanno di Lautaro Martinez, Mauro Icardi ha intonato con gli amici “‘O surdato ‘nnamurato”. E per un attimo è balenata la suggestione che abbia scelto l’azzurro, scrive il Corriere dello Sport. Non ci sono segnali concreti che vadano in questa direzione, ma domani, o al massimo lunedì, ...

CorSport : Se Icardi restasse all’Inter si rischierebbe la risoluzione contrattuale : Continua ad oltranza l’incertezza sul futuro di Mauro Icardi. Mentre il Napoli non fa mistero di essere in attesa di una risposta dal campione argentino, lui resta in silenzio e sembra attendere. Non si sa se la sua attesa sia per la Juve o solo per restare all’Inter. Fatto sta, come scrive il Corriere dello Sport, che Mauro è ai margini del progetto nerazzurro. Anche ieri si è allenato in disparte e appare quasi certo che non sarà ...

CorSport : la Juve può aspettare Icardi più del Napoli : Se guardiamo al tempo di attesa che Napoli e Juve possono concedersi per una decisione di Icardi, è sicuramente in vantaggio la Juve, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il motivo è la differente tempistica rapidità con cui si portano a termine i contratti nei due club. L’Inter è a meno 11 da Icardi, il Napoli a meno 4. Il motivo è semplice: “I tempi del poule di professionisti (fiscalisti, tributaristi, lavoristi e potete aggiungere ...

CorSport : Con Llorente accordo per un biennale a 2 - 5 milioni a stagione. Decide Icardi : Il Napoli non ha accantonato l’ipotesi Llorente. È stato raggiunto un accordo per il trasferimento dello spagnolo, ma è tutto in stand-by. Il Corriere dello Sport scrive che da domenica lo spagnolo potrebbe tornare prepotentemente in gioco. Giuntoli ha chiamato Jesus, il fratello di Llorente, suo procuratore. La definizione dell’accordo è stata raggiunta. Si è parlato di un biennale a 2 milioni e mezzo a stagione e c’è stata la promessa di ...

CorSport : Le convinzioni di Icardi demoliscono qualsiasi spiegazione logica : Il Napoli pensa che dietro i continui no di Icardi ci sia la Juventus. L’Inter è sicura che Paratici mantenga da mesi i contatti con Wanda Nara “per far sì che il grande disturbo continui ad avvelenare le giornate di Marotta”. Si è saputo che quando sono iniziati i problemi con l’Inter, il primo a farsi vivo fu proprio Paratici. Icardi gli ha dato la sua parola che sarebbe passato alla Juventus. Ma la Juve, per ora, si dichiara disinteressata ...

CorSport : L’Inter accetta l’offerta di 65 per Icardi - ma Mauro continua a dire no al Napoli : L’Inter ha detto sì. Il Napoli ha offerto 65 milioni per Icardi e il club nerazzurro ha accettato. Fosse solo per le due società, l’affare sarebbe già concluso e l’argentino potrebbe indossare la maglia azzurra, scrive il Corriere dello Sport. Neppure sull’ingaggio ci sarebbero problemi. De Laurentiis sarebbe disposto ad accontentare Icardi con un’offerta “ottima e abbondante”. Ma a dover dare l’ultima parola c’è proprio lui: ...

CorSport : De Laurentiis non molla Icardi. La trattativa non comprende Milik : C’è tempo fino a sabato per provare a trascinare Icardi verso il Napoli. De Laurentiis ha contatti contini con Wanda Nara e Marotta, scrive il Corriere dello Sport. Vuole portare a casa l’obiettivo prima dell’inizio del campionato. È sabato la deadline che ha dato alla famiglia Icardi. Milik non è più da considerare una contropartita, scrive il quotidiano sportivo. La trattativa per l’argentino viene portata avanti solo su base economica, ...