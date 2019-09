CorSera | Juve bella ma presuntuosa Per il Napoli perdere così fa male

CorSera : Tra gli esuberi Champions della Juve spunta anche Emre Can : Agli esuberi della Juve per la lista Champions il Corriere Torino aggiunge il nome di Emre Can. La lista deve essere presentata entro le 24 di martedì e lunedì si chiude il mercato. A meno di colpi di scena, si annunciano cinque esclusioni. A parte gli scontati Perin e Pjaca, rischiano tre illustri bianconeri, scrive il quotidiano, uno per reparto. In difesa Rugani. In attacco Mandzukic. A centrocampo uno tra Matuidi e, appunto, Emre ...

CorSera : “Battaglia legale tra Icardi e l’Inter. Il club teme che voglia liberarsi a zero e andare alla Juventus” : La battaglia tra Icardi e l’Inter è appena cominciata. Il centravanti ha comunicato all’Inter di voler rimanere in nerazzurro. Lui dice per il legame affettivo ma l’Inter teme che il motivo sia un altro: vuole ottenere la rescissione del contratto e liberarsi a zero per andare alla Juventus. Così scrive oggi il Corriere della Sera che parla apertamente di battaglia legale. “L’Inter -. scrive il quotidiano – si è ...

CorSera : A Icardi restano solo Napoli e Juve. L’Inter pensa allo scambio con Milik : L’Inter non è stata poi così sorpresa del rinnovo di Dzeko con la Roma, scrive il Corriere della Sera. Era una possibilità che il club nerazzurro aveva messo in conto. Così Marotta si è subito mosso per trovare un altro attaccante da regalare a Conte. Sono due le linee guida del’a.d. interista. Innanzitutto non bisogna avere fretta, perché il tempo non manca e i giocatori disponibili ci sono. E poi l’investimento non deve essere ...

CorSera : Il “sistema Juventus” : l’esasperazione del player trading per le plusvalenze : Nessuna squadra, tra le grandi di Europa, ha esasperato la compravendita di giocatori quanto la Juventus. Sia di piccoli che di grandi. “Siamo di fronte a un tradimento del progetto tecnico o a un capolavoro di finanza calcistica?” E’ l’interrogativo che si pone il Corriere della Sera che sciorina dati impressionanti. Dal primo anno dell’era Allegri, il 2014, la Juventus (lasciando da parte la Primavera) ha ...

CorSera : Braccio di ferro Juve-Dybala : l’argentino non si allenerà fino al 5 agosto : Ieri Dybala è tornato in anticipo dall’Argentina per incontrare la Juventus ma il club gli ha fatto sapere che non si allenerà con la squadra fino al 5 agosto, data in cui era prevista la sua convocazione dopo le vacanze. Un duro colpo per l’argentino, scrive il Corriere della Sera. Il piano della Juventus è chiaro: intende spingere La Joya verso lo United per effettuare lo scambio con Lukaku. Oggi ci sarà la resa dei conti tra il ...