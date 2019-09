Conte:dobbiamo chiudere entro mercoledì

Il governo M5s-Pd non sarà retto da un contratto ma da "un unico programma condiviso", dice il premier incaricatointervenendo alla Versiliana. E sottolinea: "Tra martedì, al massimoe sciogliere la riserva, confido positivamente". La squadra? "Inviterò le forze politiche che sostengono il governo a darmi suggerimenti, non indicazioni secche ma aperte". "Lavorerò per evitare una squadra tutta maschile".premier dei 5 stelle? "Non è la formula appropriata", puntualizza.(Di domenica 1 settembre 2019)