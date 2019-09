Conte | “Condivido l’appello di Grillo La deadline? Martedì | al massimo mercoledì”

Zingaretti : “Condivido parole Conte - ma rischio è l’autoassoluzione”. Poi : “Verificare altre maggioranze - ma serve discontinuità” : “Tutto quanto detto sul ministro Salvini dal presidente Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione“. A Nicola Zingaretti non è bastato il duro discorso di Giuseppe Conte contro Matteo Salvini nell’Aula del Senato. E, pochi minuti dopo il suo intervento in Senato, ha diffuso una nota molto critica sul governo gialloverde e il suo leader, tanto da sembrare voler chiudere all’ipotesi ...

Governo - Zingaretti : “Condivido Conte ma non basta autoassoluzione per una fase nuova”. Renzi : “Non farò parte del governo” : Il confronto fra il Pd e il M5s “può partire” secondo il capogruppo (Renziano) in Senato, Andrea Marcucci. “Ma qualsiasi fase nuova non può prescindere dal riconoscimento degli errori”, si affretta a specificare Nicola Zingaretti dal Nazareno, secondo cui le parole di Conte “sono condivisibili, ma c’è il rischio di un’autoassoluzione“. Parole “mediate” da Matteo Renzi, che dai banchi ...