Conte bis | la teoria della contrattazione e il gioco dell' ultimatum

GOVERNO M5S-PD/ I no pronti ad affossare il Conte bis : Prima ancora di nascere, il GOVERNO giallo-rosso ha mostrato che non può risolvere il problema che ha messe in crisi quello giallo-verde

Governo Conte bis - è quasi fatta. Ecco cosa sta succedendo nelle segrete stanze dei Palazzi : : Ci siamo quasi! Dopo innumerevoli giorni di tensioni e scontri in vista della formazione del Governo Conte Bis, questa volta sembrerebbe la volta buona. I giorni precedenti sono stati caratterizzati da frecciatine reciproche ed ultimatum da parte dei due partiti protagonisti, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Entrambe le fazioni hanno più volte ribadito le proprie posizioni, dichiarando di non esser disposti a scendere a ...

I passi che mancano ora per varare il Conte bis : L'incontro tra i leader e il presidente del Consiglio incaricato, tra stasera e domani, poi Giuseppe Conte metterà a punto, lunedì il documento di sintesi da sottoporre ai capigruppo e a quel punto il lavoro per la formazione del governo sarà virtualmente chiuso. È quanto riferiscono fonti parlamentari dopo il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Ovviamente, rimangono i nodi politici legati all'incarico di vice premier, ma di quello si ...

Conte bis - Zaia invoca le piazze : “Devono essere piene fino alle prossime elezioni” : Il governatore del Veneto Zaia invoca le piazze: "Da qui alle prossime elezioni voglio un popolo pancia a terra. Vi aspetto tutti in strada pronti a fare la rivoluzione", e ricorda le manifestazioni della Lega di Pontida e di Roma. Parole definite "eversive" dalla dem Alessia Rotta: "Il presidente Zaia ha perso il controllo".Continua a leggere

Governo Conte bis - Merlino : 'Siamo in una bolla - fibrillazione impossibile da digerire' : Lunedì 2 settembre alle ore 11 riparte l'appuntamento con la seguita trasmissione di La 7 L'aria che tira, dopo l'intermezzo rappresentato dall'edizione estiva del programma. Al timone ci sarà ancora una volta la giornalista Myrta Merlino che, nelle ultime ore, è stata ospite di In Onda, prodotto televisivo della stessa emittente. Nell'occasione ha avuto modo di esprimere il proprio punto di vista su ciò che sta accadendo dinnanzi alla ...

GOVERNO Conte-BIS?/ M5s-Pd - dietro il toto-ministri un accordo mai nato : GOVERNO Conte bis, toto ministri: da presidente incaricato, Conte ha finito le consultazioni con i partiti. Ieri M5s ha alzato la posta: scontro M5s-Pd.

Titoli e aperture. Gli "ultimatum" per il Conte bis raccontati dai giornali : Rovesciamento di fronte. “Sì al nostro programma o non si parte” intima Luigi Di Maio. Il leader pentastellato detta le condizioni dopo l'incontro avuto ieri con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Ora basta con gli ultimatum”, gli fa eco il segretario democratico Nicola Zingaretti. Il quale decide di annullare l'incontro previsto con il M5S. Forte l'irritazione del premier incaricato che però chiede di andar e avanti con la trattativa ...

Conte-bis - il premier garante di un Governo 'nel segno della novità' : Giovedì 29 agosto, Giuseppe Conte ha finalmente ricevuto l'incarico di formare un nuovo Governo dal Presidente Mattarella, incarico accettato con riserva. Ieri infatti il presidente del Consiglio incaricato ha avviato le consultazioni con i gruppi parlamentari, al cui esito - che a meno di cataclismi porterà ad una coalizione giallorossa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico - è subordinata l'elaborazione di un programma politico. Gli ...

Con il Conte bis come cambierà il reddito di cittadinanza : Con il Conte bis cambieranno tante cose. Non soltanto quota 100 ma anche il reddito di cittadinanza. Il Pd depotenzierà

Leu minaccia di sfilarsi dal Conte bis. E potrebbe essere un problema : Mentre infuria lo scontro tra Di Maio e Zingaretti sul programma di un possibile governo giallorosso, Liberi e uguali, che aveva mostrato disponibilità ad appoggiare un Conte bis durante le consultazioni, chiede di essere invitata al tavolo, altrimenti non voterà la fiducia. Un forfait che potrebbe avere conseguenze significative, dato che, se alla Camera Pd e M5s hanno da soli una maggioranza abbastanza confortevole, al Senato anche i ...

Totoministri nuovo governo Conte bis Interno - Difesa e vicepremier. I nomi : Totoministri nuovo governo Conte bis Interno, Difesa e vicepremier. I nomi Totoministri nuovo governo Conte bis – In un momento in cui la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Pd segna difficoltà confermate dalle esplicite parole pronunciate oggi, venerdì 30 agosto 2019, dal capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio che hanno rimesso fortemente in discussione la nascita del nuovo governo, vediamo quali sono stati sinora i nomi più ...

TOTOMINISTRI GOVERNO Conte-BIS/ Nomi M5s-Pd : Reichlin all'Economia - Patuanelli... : TotoNomi Ministri GOVERNO CONTE-BIS: accordo Pd-M5s ma restano da assegnare dei Ministeri di peso. Renzi e Di Maio ci saranno?

Nuovo governo - Di Maio frena sul Conte bis : 'Avanti con i nostri 20 punti o voto' : La partenza del Nuovo governo presieduto ancora una volta da Giuseppe Conte passa in maniera imprescindibile da un'intesa politica tra il Movimento Cinque Stelle ed il Partito Democratico. Si era arrivati ad un punto in cui si era smesso di parlare con il condizionale, dando per scontato che il governo giallorosso sarebbe stato destinato a diventare realtà. Non è dato sapere, al momento, se si tratti di schermaglie o di possibili reali fratture, ...

Conte bis e la cortesia che diventa servilismo : Sia chiaro: la politica è l'arte della mediazione e della capacità di cogliere le occasioni che si presentano e qui nessuno dice che sia giusto o sbagliato impuntarsi sul nome di Conte per fare saltare la possibilità di un governo che difficilmente potrebbe fare peggio di quello partecipato dalla Lega ma piuttosto si discute del fatto che ci si potrebbe sedere intorno a un tavolo per compiere le trattative anche senza esagerare nella ...