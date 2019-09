Concorsi avvocati | istruttori direttivi amministrativi e interpreti | scadenza a settembre

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) La Gazzetta Ufficiale ha emanato ulteriori bandi di concorso pubblico, per conto di alcuni Comuni italiani e dell'Automobile Club d'Italia al fine di assumere diverse figure specializzate in qualità di avvocato, istruttore direttivo amministrativo e interprete, da assegnare nelle zone di lavoro situate sul territorio nazionale. Bando di concorso aIl comune di Pozzuoli in provincia di Napoli (Campania) ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione con un contratto a tempo indeterminato full time di funzionari con l'incarico di avvocato di categoria D3 in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti: laurea di vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (IS) o laurea magistrale (LM) in giurisprudenza; detenere l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; godere dei diritti civili e politici; età non inferiore ai 18 ...