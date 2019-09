Chiara Ferragni e Fedez | il primo anniversario di matrimonio è all’insegna del nude look

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 1 settembre 2019)festeggia ilanno dicone lo fa in mutande. La coppia ha scelto Portofino per concedersi qualche giorno tutto per sé, per celebrare ildopo il festososocial svoltosi a Noto in presenza delle famiglie, degli amici e del loro piccolo Leone. Questa volta il bimbo però è rimasto a casa.e Federico hanno voluto concedersi un momento tutto per loro all’Hotel Belmond Splendido, il 5 stelle in cui alloggia. I due hanno documentato tutto tramite i social: passeggiate, cibo e ovviamente gli outfit. Tra i tanti non è sfuggito quello diche si mostra con un intimo nero, coperto da un velatissimo, quanto corto, vestito completamente trasparente sempre di colore nero. Nemmeno a dirlo, non tutti i fan hanno apprezzato il suo vestito, ma ormai è noto chenon dà minimamente peso a trolls ed haters, arrivando al ...

