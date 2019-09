Centrodestra | Toti | ‘possibili gruppi di ‘Cambiamo”

Governo : Toti - ‘subito al voto - Salvini ha in testa Centrodestra nuovo’ : Roma, 15 ago. (AdnKronos) – “Bisogna andare a votare subito e la strada più breve è farlo con l’attuale numero dei parlamentari. Il centrodestra deve superare vecchie liturgie, evitare di pensare a patti segreti per escludere qualcuno, sia aperto anche a nuove sensibilità”. Così in un’intervista a ‘Il Messaggero’, il Governatore della Liguria e leader della nuova formazione ‘Cambiamo’ ...

Governo : Toti - ‘subito al voto - Salvini ha in testa Centrodestra nuovo’ : Roma, 15 ago. (AdnKronos) – “Bisogna andare a votare subito e la strada più breve è farlo con l’attuale numero dei parlamentari. Il centrodestra deve superare vecchie liturgie, evitare di pensare a patti segreti per escludere qualcuno, sia aperto anche a nuove sensibilità”. Così in un’intervista a ‘Il Messaggero’, il Governatore della Liguria e leader della nuova formazione ‘Cambiamo’ ...

Governo : Toti - ‘pronti a voto con Centrodestra rinnovato’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – Giovanni Toti e il suo movimento ‘Cambiamo’, di fronte alla crisi di Governo, “sono pronti a qualsiasi evenienza”, comprese le elezioni, pronti a correre “con chi intende rinnovare la politica del centrodestra nell’orizzonte della Terza Repubblica”. Lo dice all’Adnkronos il governatore della Regione Liguria. “Vediamo quale sarà il calendario che vorrà ...

Governo : Toti - ‘pronti a voto con Centrodestra rinnovato’ (2) : (AdnKronos) – E se Matteo Salvini decidesse di remare da solo? “Ovvio -risponde Toti- che può decidere di correre da solo, ma non è solo un problema di numeri, peraltro tutti da verificare, è anche una questione di sensibilità e di capacità di coinvolgere energie nuove di cui c’è bisogno”. “Alcide De Gasperi, forse con una struttura maggiore rispetto a Salvini, pur potendo governare da solo, decise di ...

Sondaggi politici Swg : Centrodestra - Toti supera Berlusconi : Sondaggi politici Swg: centrodestra, Toti supera Berlusconi Forza Italia resta nel limbo, in attesa di capire se alla fine Giovanni Toti strapperà definitivamente il cordone che lo tiene legato ad un partito in cui non crede più. Ieri il governatore ligure ha ribadito che serve un nuovo corso: “Lo dico da tempo al mio partito: Forza Italia così com’è non ha nessuna attrattiva. Mentre uno sta con Salvini e condanna i migranti, un altro ...

FI - Toti : faremo primarie di Centrodestra : 19.23 "Qui non c'è nessuno contro Berlusconi" né "siamo qui per dividere nessuno, ma anzi per riunire il centrodestra". Lo puntualizza Giovanni Toti parlando alla convention al Teatro Brancaccio a Roma. E avverte:"In dieci anni con Forza Italia siamo passati dal 40 al 6%" e ora "stiamo andando verso lo zero assoluto. Non possiamo andare avanti così". Il coordinatore di FI insiste sul bisogno di rinnovamento. Chiede: "Aiutateci a costruire la ...