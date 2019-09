Caso Stramaccioni – Caso diplomatico? Parla il tecnico italiano | “non è stato possibile

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019)fa chiarezza sull’accaduto in Iran: le parole dell’ex allenatore dell’Inter Continua a far discutere ildi Andrea: l’allenatoreè bloccato in Iran, dopo che le autorità in aeroporto lo hanno fermato per dei presunti problemi col visto. L’Esteghlal FC ha diramato ieri un comunicato stampa per smentire queste voci, maha fatto un po’ di chiarezza oggi: “il club sapeva della mia partenza per una breve vacanza on Italia. Al termine della partita di campionato con il Foolad, anche considerando che era prevista una breve sosta del campionato, mi sono recato in aeroporto con il mio collaboratore Sebastian Leto, per trascorrere un paio di giorni in Italia con le rispettive famiglie dopo quasi due mesi di intenso e ininterrotto lavoro“, ha affermato all’Ansa. “Di ciò il Club era ...

