Carrara | clandestino minaccia di sfigurare ex con l' acido | arrestato

(Di domenica 1 settembre 2019) Federico Garau Il pericoloso soggetto, giànel 2013 per aver accoltellato un connazionale, perseguitava la donna da oltre 3 anni. Dopo gli appostamenti, le minacce e diversi tentativi di violenza sessuale, si trova dietro le sbarre del carcere È finito l'incubo di una 29enne di, che per oltre tre anni ha dovuto subìre gli abusi e le continue minacce del suo ex compagno, un marocchino di 32 anni. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'extracomunitario non aveva mai accettato la fine della relazione con l'italiana, dalla quale aveva avuto anche una figlia. Nel corso degli anni gli episodi di violenza nei confronti della donna sono stati innumerevoli, ed i provvedimenti presi dal giudice non sono mai risultati sufficienti a tutelare la vittima. Il 32enne ha infatti ignorato sia il divieto di avvicinamento alla ex compagna, che il divieto di dimora ...

