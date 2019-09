Canottaggio | Mondiali 2019 | i risultati dell’ultima giornata Altri due pass olimpici per

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Si sono conclusi a Linz (Austria) idi. Nell’ultimadi gare di questa rassegna iridata non sono arrivate medaglie azzurre, ma l’Italia è riuscita a conquistareduedi qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che sono così complessivamente nove. Andiamo quindi a scoprire tutti iodierni. Nel doppio femminile conquista il titolo la Nuova Zelanda. La coppia formata da Brooke Donoghue e Olivia Loe sale sul gradino più alto del podio imponendosi in finale con il tempo di 6:47.170, davanti a Romania (6:48.550) e Olanda (6:49.220). Le azzurre Stefania Buttignon e Stefania Gobbi vincono invece la Finale B in 6:57.080 e l’Italia ottiene così quartoolimpico al femminile, un risultato storico. Nel doppio maschile oro per la Cina con Zhiyu Liu e Liang Zhang che dominano la gara,ando primi a tutti gli intermedi e vincendo in ...

